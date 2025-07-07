Банк ДОМ.РФ и компания «Практика» восстановят памятник архитектуры в центре Екатеринбурга





– прокомментировал Олег Филиппов, управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ. «Поддержка проектов редевелопмента объектов культурного наследия — важное направление работы Банка ДОМ.РФ. Мы рады внести вклад в восстановление знакового для Екатеринбурга здания страховой кассы. Здесь будет создан новый культурный центр, который, без сомнения, станет значимым местом для жителей города и гостей Урала»,

Здание страховой кассы на улице Пушкина. Фото: Марина Митрохина

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Банк ДОМ.РФ (входит в группу ДОМ.РФ) выделит проектное финансирование компании «Практика» на реставрацию здания страховой кассы – архитектурно-исторического памятника, расположенного в самом центре Екатеринбурга, рядом с Литературным кварталом. В нём будет создан уникальный музей, посвящённый иконографии святой Екатерины, небесной покровительницы города. Соглашение о сотрудничестве подписали компания «Практика» и Банк ДОМ.РФ в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Также в церемонии принял участие заместитель губернатора Свердловской области – министр по управлению государственным имуществом региона Алексей Кузнецов.— рассказал генеральный директор компании «Практика» Александр Невмержицкий. —Здание страховой кассы, расположенное на перекрёстке улиц Пушкина, 28 и Первомайской, 14, было построено в 1924 году на месте бывшей усадьбы генерала Гилёва. Изначально оно использовалось как районная страховая касса, а впоследствии — как противотуберкулёзный диспансер и медицинский колледж. Несмотря на сложную историю, здание сохранило оригинальные элементы архитектуры эпохи модерн: аутентичные двери, лепной карниз, кованую лестничную решётку и изразцовые панели.В 2023 году администрация Екатеринбурга передала здание инвестору с целью последующей реставрации. Новый проект объединяет усилия бизнеса и государства, направленные на сохранение исторической памяти и развитие культурной среды города.— сказал замгубернатора Свердловской области – министр по управлению государственным имуществом региона Алексей Кузнецов.