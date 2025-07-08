Возрастное ограничение 18+
Глава СК заинтересовался нарушением жилищных прав умершей в 2022 году екатеринбурженки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жительницы Екатеринбурга, которая не дождалась положенной ей по закону жилплощади, скончавшись в 2022 году
Как рассказали в телеграм-канале информационного центра СК, по вопросу нарушения прав умершей женщины обратилась в приёмную Александра Бастрыкина её дочь. Она пояснила, что в собственности матери находился частный дом на улице Циолковского в Екатеринбурге, который в 1996 году снесли. Взамен женщине должны были предоставить другое жилое помещение, но этого не произошло. В 2022 году пенсионерка скончалась.
Сейчас в связи со случившимся в Свердловской области расследуется уголовное дело.
Как рассказали в телеграм-канале информационного центра СК, по вопросу нарушения прав умершей женщины обратилась в приёмную Александра Бастрыкина её дочь. Она пояснила, что в собственности матери находился частный дом на улице Циолковского в Екатеринбурге, который в 1996 году снесли. Взамен женщине должны были предоставить другое жилое помещение, но этого не произошло. В 2022 году пенсионерка скончалась.
Сейчас в связи со случившимся в Свердловской области расследуется уголовное дело.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Карпинскую администрацию обязали вне очереди предоставить местной жительнице благоустроенную квартиру
08 июля 2025
08 июля 2025
Глава СК получит доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в свердловском посёлке Южный
09 июля 2025
09 июля 2025