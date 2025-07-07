В Свердловской области двое мальчиков из любопытства выкладывали на рельсы камни





– рассказали в управлении на транспорте МВД. «Со взрослыми и юными нарушителями инспектор ПДН провела профилактическую беседу и рассказала, что наложение посторонних предметов на рельсы влечет за собой возможность серьезных последствий для железной дороги, вплоть до схода состава и, как следствие, человеческих жертв и немалых убытков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области двое мальчиков, девяти и десяти лет, из любопытства раскладывали камни на железнодорожных рельсах на перегоне станций «Невьянск – Шурала». Их поймали транспортные полицейские.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, жалоба на детей поступила в линейный отдел полиции вера, 9 июля. Машинист грузового поезда увидел на путях камни и решил сообщить об этом.Догадаться о том, кто оставил на рельсах камни было не сложно, поэтому на место сразу же выехала инспектор ПДН линейного отдела капитан полиции Олеся Дыбова. Рядом с железной дорогой она нашла двух учеников начальной школы из Невьянска, которые раскладывали камни на рельсах, чтобы посмотреть, как по ним проедет поезд.О шалости инспектор сообщила родителям мальчиков и пригласила их к железной дороге, где законные представители школьников признались, что не контролируют времяпровождение своих детей.В ближайшее время транспортные полицейские собираются составить на родителей мальчиков протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родительских обязанностей»).