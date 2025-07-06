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Прокуратуру попросили проверить законность отказа включать конструктивистское здание ДОСААФ в реестр памятников

23.06 Среда, 9 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Свердловское реготделение в ВООПИиК направило в прокуратуру жалобу на приказ Свердлохранкультуры, согласно которому зданию бывшего общежития ДОСААФ отказывается во включении в реестр ОКН.

Как считают представители общества охраны памятников, Свердлохранкультура в истории с невнесением здания на Воеводина, 6 в реестр ОКН допустила целый ряд нарушений: в частности, так и не опубликовав и не выставив на общественные обсуждения государственную историко-культурную экспертизу с положительным заключением эксперта Сергея Исачкина, дважды выставив при этом экспертизу госэксперта Вероники Николаевой с отрицательным заключением. В ВООПИиК утверждают, что один и тот же эксперт не может проводить экспертизу по одному объекту дважды, а кроме того, Свердлохранкультура незаконно передала третьим лицам (ООО «Росив» или эксперту Веронике Николаевой) неопубликованный на официальном сайте акт экспертизы Сергея Исачкина без согласия ВООПИК. Также в обществе отмечают, что экспертиза Николаевой проводилась по заказу ООО «Росив» — организации, выполнявшей до этого проект сноса здания.

Приказ об отказе включения здания в реестр ОКН (и фактическом снятии с него всех охранных статусов) сейчас размещён на сайте Свердлохранкультуры, до 14 июля он проходит антикоррупционную экспертизу.

Здание общежития ДОСААФ было продано ДОСААФ в конце 2022 года за 154,5 млн рублей, его покупателем стало ООО «Специализированный застройщик "Дом на Воеводина"», входящее в структуру девелопера TEN. Застройщик заявлял о намерениях реализовать на этом месте девелоперский проект.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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11:43 Делегации из Китая показали екатеринбургскую школу
11:27 В Екатеринбурге на испытания приняли ещё один низкопольный трамвай на 308 пассажиров
11:13 Отца из Артёмовского и его дочь приговорили к лишению свободы за истязание опекаемого ребёнка
10:51 Работникам «Тагиллифта», из-за халатности которых в 2023 году девушку зажало между этажами, назначили штрафы
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