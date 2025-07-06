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Прокуратуру попросили проверить законность отказа включать конструктивистское здание ДОСААФ в реестр памятников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское реготделение в ВООПИиК направило в прокуратуру жалобу на приказ Свердлохранкультуры, согласно которому зданию бывшего общежития ДОСААФ отказывается во включении в реестр ОКН.
Как считают представители общества охраны памятников, Свердлохранкультура в истории с невнесением здания на Воеводина, 6 в реестр ОКН допустила целый ряд нарушений: в частности, так и не опубликовав и не выставив на общественные обсуждения государственную историко-культурную экспертизу с положительным заключением эксперта Сергея Исачкина, дважды выставив при этом экспертизу госэксперта Вероники Николаевой с отрицательным заключением. В ВООПИиК утверждают, что один и тот же эксперт не может проводить экспертизу по одному объекту дважды, а кроме того, Свердлохранкультура незаконно передала третьим лицам (ООО «Росив» или эксперту Веронике Николаевой) неопубликованный на официальном сайте акт экспертизы Сергея Исачкина без согласия ВООПИК. Также в обществе отмечают, что экспертиза Николаевой проводилась по заказу ООО «Росив» — организации, выполнявшей до этого проект сноса здания.
Приказ об отказе включения здания в реестр ОКН (и фактическом снятии с него всех охранных статусов) сейчас размещён на сайте Свердлохранкультуры, до 14 июля он проходит антикоррупционную экспертизу.
Здание общежития ДОСААФ было продано ДОСААФ в конце 2022 года за 154,5 млн рублей, его покупателем стало ООО «Специализированный застройщик "Дом на Воеводина"», входящее в структуру девелопера TEN. Застройщик заявлял о намерениях реализовать на этом месте девелоперский проект.
Как считают представители общества охраны памятников, Свердлохранкультура в истории с невнесением здания на Воеводина, 6 в реестр ОКН допустила целый ряд нарушений: в частности, так и не опубликовав и не выставив на общественные обсуждения государственную историко-культурную экспертизу с положительным заключением эксперта Сергея Исачкина, дважды выставив при этом экспертизу госэксперта Вероники Николаевой с отрицательным заключением. В ВООПИиК утверждают, что один и тот же эксперт не может проводить экспертизу по одному объекту дважды, а кроме того, Свердлохранкультура незаконно передала третьим лицам (ООО «Росив» или эксперту Веронике Николаевой) неопубликованный на официальном сайте акт экспертизы Сергея Исачкина без согласия ВООПИК. Также в обществе отмечают, что экспертиза Николаевой проводилась по заказу ООО «Росив» — организации, выполнявшей до этого проект сноса здания.
Приказ об отказе включения здания в реестр ОКН (и фактическом снятии с него всех охранных статусов) сейчас размещён на сайте Свердлохранкультуры, до 14 июля он проходит антикоррупционную экспертизу.
Здание общежития ДОСААФ было продано ДОСААФ в конце 2022 года за 154,5 млн рублей, его покупателем стало ООО «Специализированный застройщик "Дом на Воеводина"», входящее в структуру девелопера TEN. Застройщик заявлял о намерениях реализовать на этом месте девелоперский проект.
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