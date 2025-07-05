Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на испытания приняли ещё один низкопольный трамвай на 308 пассажиров
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Опытный образец «Синара 71-233» передан Екатеринбургу для тестовой эксплуатации, рассказали в администрации. Документы на новый трехсекционный трамвай передал гендиректор «Группы Синара» Михаил Ходоровский.
Водителю, судя по всему, должно быть удобно: в кабине установлено «эргономичное кресло с четырехосевой регулировкой», а также интерактивные дисплеи и панель управления. Напомним, что водители трамваев в Екатеринбурге, как утверждают чиновники, получают зарплату почти 109 тысяч рублей. Но кадров все еще сильно не хватает.
Власти города признают, что обновление трамвайного парка – давно назревший вопрос, сейчас необходимо заменить порядка 400 вагонов. Ранее мэрия заключила контракт на поставку 15 трёхсекционных трамваев. Кроме того, в городе проходит обкатку первый в России пятисекционный трамвай от УКВЗ.
«Низкопольный трамвай способен вместить до 308 пассажиров. Для них в вагоне есть 70 сидений. Зайти в салон можно через 4 двустворчатых и 2 одностворчатых дверных проема. Трамвай оборудован климат-контролем»,
— рассказали в мэрии.
Водителю, судя по всему, должно быть удобно: в кабине установлено «эргономичное кресло с четырехосевой регулировкой», а также интерактивные дисплеи и панель управления. Напомним, что водители трамваев в Екатеринбурге, как утверждают чиновники, получают зарплату почти 109 тысяч рублей. Но кадров все еще сильно не хватает.
«Опытный образец пройдёт обкатку именно в нашем городе: сначала в депо, а после – выйдет на линию. В перспективе производство трамваев модели 71-233 развернётся в Екатеринбурге. Запуск производственного комплекса планируется организовать в 2026 году»,
— сообщается в канале Алексея Орлова.
Власти города признают, что обновление трамвайного парка – давно назревший вопрос, сейчас необходимо заменить порядка 400 вагонов. Ранее мэрия заключила контракт на поставку 15 трёхсекционных трамваев. Кроме того, в городе проходит обкатку первый в России пятисекционный трамвай от УКВЗ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию