В Екатеринбурге на испытания приняли ещё один низкопольный трамвай на 308 пассажиров

«Низкопольный трамвай способен вместить до 308 пассажиров. Для них в вагоне есть 70 сидений. Зайти в салон можно через 4 двустворчатых и 2 одностворчатых дверных проема. Трамвай оборудован климат-контролем»,

— сообщается в канале Алексея Орлова.

«Опытный образец пройдёт обкатку именно в нашем городе: сначала в депо, а после – выйдет на линию. В перспективе производство трамваев модели 71-233 развернётся в Екатеринбурге. Запуск производственного комплекса планируется организовать в 2026 году»,