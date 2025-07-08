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О «чужаках» среди трав расскажут на набережной возле Ельцин-центра
Фото: Вечерние Ведомости
Вечером пятницы, 11 июля, в Екатеринбурге под открытым небом пройдёт лекция известного уральского ботаника Алёны Третьяковой. «Героями» лекции станут заносные растения.
Что такое заносные растения и чем они опасны? На этот вопрос ответит Алёна Третьякова слушателям лекции. Доктор биологических наук, директор Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, автор более 180 научных работ расскажет, почему одни растения способны менять климатические зоны, что такое фитоинвазия, какие виды попали в «Чёрную книгу флоры России» и как вовремя распознать потенциальную угрозу, исходящую от растений.
Однако разговор пойдет не только об опасностях. У многих чужеродных видов есть и полезные свойства: они используются в медицине, декоративном озеленении, а также в агротехнологиях. Слушатели лекции узнают, как отличить инвазивные виды от безопасных и какую роль эти растения могут играть в нашем будущем.
Встреча состоится с 19.00 до 21.00 в «Саду трав», что на набережной Исети возле Ельцин-центра. Присоединиться к слушателям лекции можно свободно, но необходима предварительная онлайн-регистрация.
Что такое заносные растения и чем они опасны? На этот вопрос ответит Алёна Третьякова слушателям лекции. Доктор биологических наук, директор Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, автор более 180 научных работ расскажет, почему одни растения способны менять климатические зоны, что такое фитоинвазия, какие виды попали в «Чёрную книгу флоры России» и как вовремя распознать потенциальную угрозу, исходящую от растений.
Однако разговор пойдет не только об опасностях. У многих чужеродных видов есть и полезные свойства: они используются в медицине, декоративном озеленении, а также в агротехнологиях. Слушатели лекции узнают, как отличить инвазивные виды от безопасных и какую роль эти растения могут играть в нашем будущем.
Встреча состоится с 19.00 до 21.00 в «Саду трав», что на набережной Исети возле Ельцин-центра. Присоединиться к слушателям лекции можно свободно, но необходима предварительная онлайн-регистрация.
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