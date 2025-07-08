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О «чужаках» среди трав расскажут на набережной возле Ельцин-центра

19.57 Среда, 9 июля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Вечером пятницы, 11 июля, в Екатеринбурге под открытым небом пройдёт лекция известного уральского ботаника Алёны Третьяковой. «Героями» лекции станут заносные растения.

Что такое заносные растения и чем они опасны? На этот вопрос ответит Алёна Третьякова слушателям лекции. Доктор биологических наук, директор Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, автор более 180 научных работ расскажет, почему одни растения способны менять климатические зоны, что такое фитоинвазия, какие виды попали в «Чёрную книгу флоры России» и как вовремя распознать потенциальную угрозу, исходящую от растений.

Однако разговор пойдет не только об опасностях. У многих чужеродных видов есть и полезные свойства: они используются в медицине, декоративном озеленении, а также в агротехнологиях. Слушатели лекции узнают, как отличить инвазивные виды от безопасных и какую роль эти растения могут играть в нашем будущем.

Встреча состоится с 19.00 до 21.00 в «Саду трав», что на набережной Исети возле Ельцин-центра. Присоединиться к слушателям лекции можно свободно, но необходима предварительная онлайн-регистрация.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:15 Семь лет колонии грозят бывшему директору «Уральского выставочного центра» за растрату
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16:36 В Нижнем Тагиле дед за рублём сбил старушку на пешеходном переходе
16:23 Облсуд частично отменил приговор по делу об установке игровых автоматов в Екатеринбурге
15:50 Глава СК получит доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в свердловском посёлке Южный
14:33 В Свердловскую область привезли 440 тонн отечественного картофеля
14:14 СМИ сообщают об аварии на электросетях в Юго-Западном районе Екатеринбурга
13:40 За год поездка в такси в Свердловской области подорожала на 13%
13:12 В Берёзовском с работодателя пострадавшего от упавшего на руку мешка с рыбой работнику взыскали компенсацию
12:09 СМИ сообщают о планах утвердить корректировки по развитию метро в Генплане Екатеринбурга
11:43 Делегации из Китая показали екатеринбургскую школу
11:27 В Екатеринбурге на испытания приняли ещё один низкопольный трамвай на 308 пассажиров
11:13 Отца из Артёмовского и его дочь приговорили к лишению свободы за истязание опекаемого ребёнка
10:51 Работникам «Тагиллифта», из-за халатности которых в 2023 году девушку зажало между этажами, назначили штрафы
10:14 Грузовые поезда из Екатеринбурга в Китай начали ездить транзитом через Казахстан
09:25 Пожар на улице Монтажников в Екатеринбурге потушили
20:55 Столетие со дня рождение советского сказочника в Белинке отметят лекцией
20:09 В Красноуфимске завершено расследование дела о мартовском убийстве женщины
19:51 Волонтёры восстановят участок старинного Московско-Сибирского тракта
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