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Грозы и жару до +30°C обещают в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются ливни, грозы и жара почти +30°C, но уже на следующий день после этого должно стать попрохладнее.
В четверг, 10 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, местами грозы, температура ночью +14...+19, днём +24...+29. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, гроза, ночью +17...+19, днём +26...+28. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 11 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью +9...+14, днём +20...+25. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала без осадков, ночью +12...+14, днём +23...+25. Ветер 5-10 м/сек.
Такие прогнозы дают синоптики ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 10 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, местами грозы, температура ночью +14...+19, днём +24...+29. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, гроза, ночью +17...+19, днём +26...+28. Ветер 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 11 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью +9...+14, днём +20...+25. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала без осадков, ночью +12...+14, днём +23...+25. Ветер 5-10 м/сек.
Такие прогнозы дают синоптики ФГБУ «Уральское УГМС».
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