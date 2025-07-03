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Глава СК получит доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в свердловском посёлке Южный
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в свердловском посёлке Южный.
Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центр СК. По данным ресурса, в посёлке больше месяца нет воды.
Там также говорится о том, что в июне в посёлке произошёл пожар, полностью уничтоживший один из домов. Местные жители убеждены, что если бы у них была вода, то дом можно было бы спасти.
Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центр СК. По данным ресурса, в посёлке больше месяца нет воды.
«В социальной сети сообщается, что более месяца в домовладения граждан в поселке Южный Свердловской области не поступает жизненно важный коммунальный ресурс. При этом подвоз питьевой воды не организован»,
– говорится в сообщении.
Там также говорится о том, что в июне в посёлке произошёл пожар, полностью уничтоживший один из домов. Местные жители убеждены, что если бы у них была вода, то дом можно было бы спасти.
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