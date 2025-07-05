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Волонтёры восстановят участок старинного Московско-Сибирского тракта
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На Урале стартует уникальный волонтёрский проект по восстановлению участка старинного Московско-Сибирского тракта и созданию новой экологической тропы. Организаторы приглашают неравнодушных и трудолюбивых внести личный вклад в развитие туризма, сохранение наследия и экологического просвещения региона.
Проект реализуется в деревне Киргишаны Свердловской области (это примерно в 100 километрах от Екатеринбурга). Добраться до места можно на электричке до одноимённой станции. Волонтёрам предстоит жить в палаточном лагере, расположенном на огороженной территории прямо в деревне. Организаторы обещают предоставить питание, необходимое снаряжение, электричество, баню и другие бытовые удобства. От участников требуется лишь спальник, рабочая одежда и желание активно потрудиться под открытым небом.
Проект включает три смены. Первая, которую назвали «Сердечной» продлится с 9 по 15 августа. В течение её участников обучать основам тропостроения, покажут, как выбирать локации, планировать маршруты, размечать территорию и готовить участки к строительству. Вторая — «Железная» (16–22 августа) будет посвящена реконструкции исторической части Московско-Сибирского тракта. Волонтёры будут работать с деревом и камнем, создавая элементы старинной среды. Наконец, третья, «Победная» смена намечена на период с 23 по 29 августа. Это самая творческая часть проекта, включающая оформление экологической тропы с тематическими станциями. По завершении работы волонтёры передадут разработанные сценарии экскурсий местным гидам и школьным группам.
Проект организуют АНО «Туристско-информационный центр Московско-Сибирского тракта» и сообщество «Хранители троп Урала». Подать заявку на участие и узнать подробности можно на сайте.
Проект реализуется в деревне Киргишаны Свердловской области (это примерно в 100 километрах от Екатеринбурга). Добраться до места можно на электричке до одноимённой станции. Волонтёрам предстоит жить в палаточном лагере, расположенном на огороженной территории прямо в деревне. Организаторы обещают предоставить питание, необходимое снаряжение, электричество, баню и другие бытовые удобства. От участников требуется лишь спальник, рабочая одежда и желание активно потрудиться под открытым небом.
Проект включает три смены. Первая, которую назвали «Сердечной» продлится с 9 по 15 августа. В течение её участников обучать основам тропостроения, покажут, как выбирать локации, планировать маршруты, размечать территорию и готовить участки к строительству. Вторая — «Железная» (16–22 августа) будет посвящена реконструкции исторической части Московско-Сибирского тракта. Волонтёры будут работать с деревом и камнем, создавая элементы старинной среды. Наконец, третья, «Победная» смена намечена на период с 23 по 29 августа. Это самая творческая часть проекта, включающая оформление экологической тропы с тематическими станциями. По завершении работы волонтёры передадут разработанные сценарии экскурсий местным гидам и школьным группам.
Проект организуют АНО «Туристско-информационный центр Московско-Сибирского тракта» и сообщество «Хранители троп Урала». Подать заявку на участие и узнать подробности можно на сайте.
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