Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге по антикоррупционным законам оштрафовали охранную организацию

19.06 Вторник, 8 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности частной охранной организации, зарегистрированной в Екатеринбурге. По итогам проведённой проверки юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в ведомстве, в штат охранного предприятия был принят бывший сотрудник Уральского таможенного управления. Однако работодатель не направил уведомление по прежнему месту службы новичка о заключении трудового договора — как того требует Федеральный закон «О противодействии коррупции». Согласно нормативам, направить уведомление необходимо в течение 10 рабочих дней с момента подписания соглашения, что сделано не было.

Нарушение законодательства стало основанием для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта норма предусматривает ответственность за привлечение к работе бывших государственных служащих без соблюдения установленных антикоррупционных процедур.

По результатам рассмотрения дел мировым судьёй были назначены штрафы: 50 тысяч рублей — в отношении охранной организации и 20 тысяч рублей — с должностного лица, оформившего трудовой договор.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Транспортная прокуратура добилась приведения в порядок железнодорожных переездов в Берёзовском
01 июля 2025
Управляющую компанию «УКИКО» оштрафовали из-за ненадлежащего обслуживания дома в Реже
03 июля 2025
Облсуд решил не отменять наказания для уральской художницы-пацифистки
02 июля 2025
Психотропные вещества обнаружили таможенники в посылке екатеринбуржцу
03 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге отпустили после допроса лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински

Как рассказал Вечерним ведомостям адвокат, его допрашивали по резонансному делу
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:55 Столетие со дня рождение советского сказочника в Белинке отметят лекцией
20:09 В Красноуфимске завершено расследование дела о мартовском убийстве женщины
19:51 Волонтёры восстановят участок старинного Московско-Сибирского тракта
19:06 В Екатеринбурге по антикоррупционным законам оштрафовали охранную организацию
18:43 Входивший в преступную группу юный мошенник из Нижнего Тагила может сесть на 10 лет
18:18 Чёртова дюжина пожаров случилась в Свердловской области в первый день недели
17:59 Информацию об иголках в купленных в Екатеринбурге фруктах назвали фейком
17:36 В Техуниверситете УГМК прошла церемония вручения дипломов выпускникам: среди них – тысячный студент
16:40 Паслер отчитался перед Мишустиным о социально-экономических показателях Свердловской области
16:12 Карпинскую администрацию обязали вне очереди предоставить местной жительнице благоустроенную квартиру
15:23 В Каменске-Уральском мужчина вскрыл два автомобиля, чтобы впечатлить подругу
14:42 Мэрия Екатеринбурга рассказала, почему отклонила предложения горожан к программе благоустройства
14:35 С начала года в екатеринбургский «Гортранс» на работу приняли 100 специалистов
13:26 Сразу с двумя «львятами» столкнулась Audi в Верхней Пышме
12:59 Жалобы на приставучего мужчину с Уралмаша дошли до главы СК
12:17 В Нижнем Тагиле Lexus снёс ограждение и упал с моста
11:57 В Первоуральске за попытку дать взятку осудили мастера дорожно-строительной организации
11:16 Ещё одна тысяча человек принесла на себе клещей в Свердловской области
10:23 Жителя Нижнего Тагила наказали штрафом и исправительными работами за оскорбления приставов
09:48 СМИ сообщают об утонувшем мальчике на Черноисточинском пруду
09:22 Роспотребнадзор проверяет воздух в Екатеринбурге после пожара на улице Монтажников
21:23 Огромный пожар уничтожает склад в Екатеринбурге
20:55 Олимпиаду в миниатюре покажут в Белинке
20:17 На двух котов-инвалидов выросло число подопечных екатеринбургского приюта «Клякса»
19:52 В Екатеринбурге адвокат-мошенник обещал клиенту «обстряпать дела» за крупную сумму
19:06 День Исети продолжат праздновать на сапах
Все новости Свердловской области
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
Все новости России и мира
20:55 Столетие со дня рождение советского сказочника в Белинке отметят лекцией
20:09 В Красноуфимске завершено расследование дела о мартовском убийстве женщины
19:51 Волонтёры восстановят участок старинного Московско-Сибирского тракта
19:06 В Екатеринбурге по антикоррупционным законам оштрафовали охранную организацию
18:43 Входивший в преступную группу юный мошенник из Нижнего Тагила может сесть на 10 лет
18:18 Чёртова дюжина пожаров случилась в Свердловской области в первый день недели
17:59 Информацию об иголках в купленных в Екатеринбурге фруктах назвали фейком
17:36 В Техуниверситете УГМК прошла церемония вручения дипломов выпускникам: среди них – тысячный студент
16:40 Паслер отчитался перед Мишустиным о социально-экономических показателях Свердловской области
16:12 Карпинскую администрацию обязали вне очереди предоставить местной жительнице благоустроенную квартиру
15:23 В Каменске-Уральском мужчина вскрыл два автомобиля, чтобы впечатлить подругу
14:42 Мэрия Екатеринбурга рассказала, почему отклонила предложения горожан к программе благоустройства
14:35 С начала года в екатеринбургский «Гортранс» на работу приняли 100 специалистов
13:26 Сразу с двумя «львятами» столкнулась Audi в Верхней Пышме
12:59 Жалобы на приставучего мужчину с Уралмаша дошли до главы СК
12:17 В Нижнем Тагиле Lexus снёс ограждение и упал с моста
11:57 В Первоуральске за попытку дать взятку осудили мастера дорожно-строительной организации
11:16 Ещё одна тысяча человек принесла на себе клещей в Свердловской области
10:23 Жителя Нижнего Тагила наказали штрафом и исправительными работами за оскорбления приставов
09:48 СМИ сообщают об утонувшем мальчике на Черноисточинском пруду
09:22 Роспотребнадзор проверяет воздух в Екатеринбурге после пожара на улице Монтажников
21:23 Огромный пожар уничтожает склад в Екатеринбурге
20:55 Олимпиаду в миниатюре покажут в Белинке
20:17 На двух котов-инвалидов выросло число подопечных екатеринбургского приюта «Клякса»
19:52 В Екатеринбурге адвокат-мошенник обещал клиенту «обстряпать дела» за крупную сумму
19:06 День Исети продолжат праздновать на сапах
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK