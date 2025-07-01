В Екатеринбурге по антикоррупционным законам оштрафовали охранную организацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности частной охранной организации, зарегистрированной в Екатеринбурге. По итогам проведённой проверки юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности.Как сообщили в ведомстве, в штат охранного предприятия был принят бывший сотрудник Уральского таможенного управления. Однако работодатель не направил уведомление по прежнему месту службы новичка о заключении трудового договора — как того требует Федеральный закон «О противодействии коррупции». Согласно нормативам, направить уведомление необходимо в течение 10 рабочих дней с момента подписания соглашения, что сделано не было.Нарушение законодательства стало основанием для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта норма предусматривает ответственность за привлечение к работе бывших государственных служащих без соблюдения установленных антикоррупционных процедур.По результатам рассмотрения дел мировым судьёй были назначены штрафы: 50 тысяч рублей — в отношении охранной организации и 20 тысяч рублей — с должностного лица, оформившего трудовой договор.