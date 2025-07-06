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В Техуниверситете УГМК прошла церемония вручения дипломов выпускникам: среди них – тысячный студент

17.36 Вторник, 8 июля 2025
Фото: Технический университет УГМК
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В Техническом университете УГМК состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. В этом году документы о высшем образовании получили 145 студентов, из них 23 окончили обучение с отличием. Среди них выпускник, ставший тысячным студентом вуза.

Им оказался Сергей Шабышев, который завершил обучение по направлению «Технологические машины и оборудование».

Всего с 2018 года вуз подготовил 1009 дипломированных специалистов, среди которых 229 магистров и бакалавров, 410 специалистов заочной формы обучения и 370 – очной. Дипломы с отличием получил 181 выпускник.

Как отмечают в университете, особенностью образовательной модели вуза является тесная связь с промышленными предприятиями региона. Студенты с первого курса начинают проходить практику на будущих рабочих местах, что позволяет им не только получать профессиональные навыки, но и знакомиться с коллективом.

«Итогом такого подхода становятся дипломные проекты, направленные на решение реальных производственных задач»,

– подчеркивают в вузе.


Кроме того, практически все выпускники – 98,6 % – трудоустраиваются по специальности, многие из которых начинают работать ещё до окончания учёбы.

Сами выпускники отмечают, что выбрали Техуниверситет не только из-за подхода в образовании, но и из-за высоких стипендий и современных общежитий.

Напомним, что в 2025 году Технический университет УГМК в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Также отметим, что уже сейчас в вузе активно ведётся приёмная кампания. Университет принимает абитуриентов по следующим направлениям подготовки:
– Горное дело
– Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий
– Металлургия
– Электроэнергетика и электротехника
– Автоматизация технологических процессов и производств
– Технологические машины и оборудование
– Информатика и вычислительная техника
– Экономика

Найти больше информации можно на сайте университета.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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