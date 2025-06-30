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Карпинскую администрацию обязали вне очереди предоставить местной жительнице благоустроенную квартиру
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Карпинске городская прокуратура обязала администрацию округа переселить местную жительницу, которая проживает в аварийном доме на улице Советской, в благоустроенную квартиру.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в прошлом в этом доме женщине было предоставлено жилое помещение. Однако ордер на квартиру не сохранился, и в августе 2019 года Карпинский городской суд признал её бесхозной, установив право на жильё администрации городского округа. Далее помещение было включено в реестр муниципальной собственности города.
В 2022 году дом признали аварийным и подлежащим сносу, а ещё через два года – в 2024 году – женщину признали малоимущей и поставили на учёт, как нуждающуюся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
В связи с этим прокуратурой был направлен иск к администрации округа о возложении на местных властей обязанности вне очереди предоставить женщине благоустроенную квартиру, равнозначную по площади ранее занимаемой. Суд исковое требование удовлетворил. Теперь в надзорном ведомстве намерены проконтролировать его фактическое исполнение.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в прошлом в этом доме женщине было предоставлено жилое помещение. Однако ордер на квартиру не сохранился, и в августе 2019 года Карпинский городской суд признал её бесхозной, установив право на жильё администрации городского округа. Далее помещение было включено в реестр муниципальной собственности города.
В 2022 году дом признали аварийным и подлежащим сносу, а ещё через два года – в 2024 году – женщину признали малоимущей и поставили на учёт, как нуждающуюся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
«Вместе с тем, до момента обращения в прокуратуру в 2025 году иное жилое помещение взамен признанного непригодным заявительнице предоставлено не было»,
– отметили в ведомстве.
В связи с этим прокуратурой был направлен иск к администрации округа о возложении на местных властей обязанности вне очереди предоставить женщине благоустроенную квартиру, равнозначную по площади ранее занимаемой. Суд исковое требование удовлетворил. Теперь в надзорном ведомстве намерены проконтролировать его фактическое исполнение.
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