С начала года в екатеринбургский «Гортранс» на работу приняли 100 специалистов





– заявил Галямов. «Остановить отток специалистов и даже привлечь их удалось за счёт значительного улучшения условий труда. Так, средняя зарплата водителей, получаемая "на руки", сегодня составляет: 130 тысяч – автобусы, почти 109 тысяч – трамваи, 102 – троллейбусы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В екатеринбургском «Гортрансе» улучшалась ситуациями с кадрами. С начала года на предприятие устроилось 100 специалистов. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе городской администрации.Из них 55 человек – водители автобусов, 10 – водители трамваев и троллейбусов, и ещё 35 – путейцы, слесари и другие мастера.По мнению заместителя мэра Рустама Глямова, в переменах на предприятии заслуга успешной реализации транспортной реформы, позволившей поднять зарплаты.Он также добавил, что некоторые сотрудники, которые когда-то покинули «Гортранс», вернулись, узнав, что зарплату повысили.Рустам Галямов также пояснил, что разница в числе принятых на работу водителей автобусов и трамваев с троллейбусами значительна из-за того, что управлять электротранспортом учатся 5-6 месяцев, в то время как для вождения автобуса достаточно получить категорию прав «D» – некоторые специалисты устраиваются на работу, уже имея такой документ на руках.Подчеркивается, что «Гортранс» всё ещё нуждается в сотрудниках. Сейчас на предприятии ждут: