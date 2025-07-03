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Жалобы на приставучего мужчину с Уралмаша дошли до главы СК

12.59 Вторник, 8 июля 2025
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
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Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался мужчиной в красной кепке из Екатеринбурга, на которого пожаловалось в местном новостном телеграм-канале.

«В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина приставал к девушкам, а при отказе знакомиться преследовал их»,

– говорится в сообщении Следкома.


Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» писали, что мужчина ходил по Уралмашу и настойчиво пытался познакомиться с девушками. По данным ресурса, при отказе мужчина отпускал «мерзкие комментарии» и начинал преследовать.

«Неожиданно выскакивает из кустов и начинает домогаться к женщинам всех возрастов. Также был пойман, пока пытался утянуть мальчика-подростка в кусты»,

приводят комментарий одной из девушек в телеграм-канале.


По факту случившегося свердловскими следователями возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:59 Жалобы на приставучего мужчину с Уралмаша дошли до главы СК
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10:23 Жителя Нижнего Тагила наказали штрафом и исправительными работами за оскорбления приставов
09:48 СМИ сообщают об утонувшем мальчике на Черноисточинском пруду
09:22 Роспотребнадзор проверяет воздух в Екатеринбурге после пожара на улице Монтажников
21:23 Огромный пожар уничтожает склад в Екатеринбурге
20:55 Олимпиаду в миниатюре покажут в Белинке
20:17 На двух котов-инвалидов выросло число подопечных екатеринбургского приюта «Клякса»
19:52 В Екатеринбурге адвокат-мошенник обещал клиенту «обстряпать дела» за крупную сумму
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18:46 В выходные в Свердловской области ликвидировано почти 30 пожаров
18:01 В Верхнесалдинском районе женщина оговорила бывшего мужи и получила штраф
17:34 Девочка сломала ключицу во время игры в екатеринбургском парке Чкалова
17:06 На «Иннопроме» подписали соглашение о застройке промзоны на Уралмаше
16:49 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Пушкина
15:25 В транспортную систему Екатеринбурга хотят внедрить беспилотные трамваи
14:40 В Лесном будут судить местного жителя, который спалил городскую ёлку
13:58 В Россельхознадзоре назвали одну из причин отказа в перелёте питомцам
13:43 20 подростков на улице обнаружили полицейские в ночное время в Екатеринбурге
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