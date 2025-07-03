Жалобы на приставучего мужчину с Уралмаша дошли до главы СК





– говорится в сообщении Следкома. «В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина приставал к девушкам, а при отказе знакомиться преследовал их»,





приводят комментарий одной из девушек в телеграм-канале. «Неожиданно выскакивает из кустов и начинает домогаться к женщинам всех возрастов. Также был пойман, пока пытался утянуть мальчика-подростка в кусты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался мужчиной в красной кепке из Екатеринбурга, на которого пожаловалось в местном новостном телеграм-канале.Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» писали, что мужчина ходил по Уралмашу и настойчиво пытался познакомиться с девушками. По данным ресурса, при отказе мужчина отпускал «мерзкие комментарии» и начинал преследовать.По факту случившегося свердловскими следователями возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство».