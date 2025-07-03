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Жалобы на приставучего мужчину с Уралмаша дошли до главы СК
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался мужчиной в красной кепке из Екатеринбурга, на которого пожаловалось в местном новостном телеграм-канале.
Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» писали, что мужчина ходил по Уралмашу и настойчиво пытался познакомиться с девушками. По данным ресурса, при отказе мужчина отпускал «мерзкие комментарии» и начинал преследовать.
По факту случившегося свердловскими следователями возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство».
«В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина приставал к девушкам, а при отказе знакомиться преследовал их»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» писали, что мужчина ходил по Уралмашу и настойчиво пытался познакомиться с девушками. По данным ресурса, при отказе мужчина отпускал «мерзкие комментарии» и начинал преследовать.
«Неожиданно выскакивает из кустов и начинает домогаться к женщинам всех возрастов. Также был пойман, пока пытался утянуть мальчика-подростка в кусты»,
– приводят комментарий одной из девушек в телеграм-канале.
По факту случившегося свердловскими следователями возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство».
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