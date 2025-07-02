Жителя Нижнего Тагила наказали штрафом и исправительными работами за оскорбления приставов





– рассказали в управлении. «Судебный пристав призывала посетителя к соблюдению порядка, просила его успокоиться, на что он никак не реагировал и только больше распалялся. После чего вышел, хлопнув дверью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле мужчину привлекли к уголовной ответственности за оскорбление судебных приставов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, на приёме у судебного пристава мужчина попросил снять арест со счетов в банке, который был наложен на его сбережения в рамках исполнительного производства, но получил обоснованный отказ. Такой ответ его разозлил и он, не сдержав эмоций, стал материть судебного пристава.В коридоре он продолжил громко нецензурно выражаться, на что ему сделала замечание другая пристав, в обязанности которой входило обеспечение порядка в отделении. Однако вместо того, чтобы образумиться, мужчина обматерил и её тоже, перед тем как покинул помещение.Позже на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ – «Оскорбление представителя власти». Суд приговорил «матершинника» к исправительным работам сроком на один год и компенсации морального вреда двум женщинам – судебным приставам, пострадавшим от оскорблений осужденного, в размере 10 тысяч рублей каждой.