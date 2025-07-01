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На двух котов-инвалидов выросло число подопечных екатеринбургского приюта «Клякса»

20.17 Понедельник, 7 июля 2025
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
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Двумя печальными историями подряд поделился екатеринбургский зооприют «Клякса». За последние несколько дней к многочисленным подопечным приюта прибавилось два кота. Один из них— с врожденной патологией, второй — недавно совершенно здоровый, но пострадавший от рук собственного хозяина.

Первого кота волонтёры прозвали Горе Луковое. Его обнаружили во дворе: животное с двумя деформированными лапами каким-то чудом выживал на улице, не имея возможности ни нормально двигаться, ни спастись от собак. У него выявлена врождённая аномалия, а также крипторхизм — редкое и сложное состояние, при котором полостная операция требует особой хирургической точности.

На двух котов-инвалидов выросло число подопечных екатеринбургского приюта «Клякса»


Ещё одним подопечным «Кляксы» стал Илья, котёнок, которого инвалидом сделал хозяин (теперь уже бывший). Как утверждают зоозащитники, котёнок жил в доме, пока его не выбросили с балкона на четвёртом этаже. В результате падения молодой кот получил компрессионный перелом позвоночника, парез задних конечностей и невозможность справлять нужду самостоятельно. Ветеринары после осмотра с сожалением заключили, что вероятность восстановления двигательной активности крайне низка. Но обеспечить котенку достойную жизнь при должном уходе и лечении ещё возможно.

На бывшего хозяина Ильи будет передано заявление в полицию о жестоком обращении. Тем временем, ведётся борьба за жизнь и здоровье животного.

Фонд «Клякса» просит откликнуться всех неравнодушных и помочь покрыть расходы на лечение. Переводы можно отправлять по следующим реквизитам:

карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:52 В Екатеринбурге адвокат-мошенник обещал клиенту «обстряпать дела» за крупную сумму
19:06 День Исети продолжат праздновать на сапах
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18:01 В Верхнесалдинском районе женщина оговорила бывшего мужи и получила штраф
17:34 Девочка сломала ключицу во время игры в екатеринбургском парке Чкалова
17:06 На «Иннопроме» подписали соглашение о застройке промзоны на Уралмаше
16:49 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Пушкина
15:25 В транспортную систему Екатеринбурга хотят внедрить беспилотные трамваи
14:40 В Лесном будут судить местного жителя, который спалил городскую ёлку
13:58 В Россельхознадзоре назвали одну из причин отказа в перелёте питомцам
13:43 20 подростков на улице обнаружили полицейские в ночное время в Екатеринбурге
13:09 Два человека пострадали при столкновении Volkswagen с мотоциклом в Первоуральске
12:03 В выходные в Свердловской области горел один гектар леса
11:30 СМИ сообщают об убийстве на Ангарской в Екатеринбурге
11:09 Опекуншу из Белоярского района за истязание пятерых детей приговорили к условному сроку
10:27 В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»
09:53 Небольшие дожди и грозы пройдут в Свердловской области
09:36 Жители Свердловской области назвали главные источники мотивации на работе
17:29 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
16:40 Прогулка за хворостом в Свердловской области обернулась спасением собаки из колодца
16:17 СУБР прокомментировал приглашение рабочих из Индии на рудник
15:58 В Екатеринбурге и других городах задержаны и отменены рейсы
15:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
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