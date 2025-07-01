На двух котов-инвалидов выросло число подопечных екатеринбургского приюта «Клякса»

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Двумя печальными историями подряд поделился екатеринбургский зооприют «Клякса». За последние несколько дней к многочисленным подопечным приюта прибавилось два кота. Один из них— с врожденной патологией, второй — недавно совершенно здоровый, но пострадавший от рук собственного хозяина.Первого кота волонтёры прозвали Горе Луковое. Его обнаружили во дворе: животное с двумя деформированными лапами каким-то чудом выживал на улице, не имея возможности ни нормально двигаться, ни спастись от собак. У него выявлена врождённая аномалия, а также крипторхизм — редкое и сложное состояние, при котором полостная операция требует особой хирургической точности.Ещё одним подопечным «Кляксы» стал Илья, котёнок, которого инвалидом сделал хозяин (теперь уже бывший). Как утверждают зоозащитники, котёнок жил в доме, пока его не выбросили с балкона на четвёртом этаже. В результате падения молодой кот получил компрессионный перелом позвоночника, парез задних конечностей и невозможность справлять нужду самостоятельно. Ветеринары после осмотра с сожалением заключили, что вероятность восстановления двигательной активности крайне низка. Но обеспечить котенку достойную жизнь при должном уходе и лечении ещё возможно.На бывшего хозяина Ильи будет передано заявление в полицию о жестоком обращении. Тем временем, ведётся борьба за жизнь и здоровье животного.Фонд «Клякса» просит откликнуться всех неравнодушных и помочь покрыть расходы на лечение. Переводы можно отправлять по следующим реквизитам: