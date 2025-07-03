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В Верхнесалдинском районе женщина оговорила бывшего мужи и получила штраф

18.01 Понедельник, 7 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Верхнесалдинском районе местную жительницу оштрафовали за ложный донос на бывшего мужа.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что бывший супруг избил её. Следов побоев на теле заявительницы при этом не нашли. Во время следующего допроса женщина призналась, что оговорила бывшего мужа из личной неприязни.

Сотрудники полиции это просто так не оставили и составили на лже-доносительницу протокол по статье 17.9 КоАП РФ – «Заведомо ложные показание». Мировой судья судебного участка №4 Верхнесалдинского судебного района Сергей Кузнецов признал её виновной и оштрафовал на 1000 рублей.

Постановление пока в законную силу не вступило.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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