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В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Пушкина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца лета будет закрыто движение по улице Пушкина. Там будут прокладывать инженерные сети.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, дорога будет закрыта специалистами ООО «УГМК – Застройщик» с 21 июля по 31 мая у дома №2 по улице Первомайской.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Горького, Почтовой и Толмачёва.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, дорога будет закрыта специалистами ООО «УГМК – Застройщик» с 21 июля по 31 мая у дома №2 по улице Первомайской.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Горького, Почтовой и Толмачёва.
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