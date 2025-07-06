Возрастное ограничение 18+
В Россельхознадзоре назвали одну из причин отказа в перелёте питомцам
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора рассказали, по какой причине на самолёт могут не пустить с питомцем.
Происходит это, как правило, из-за того, что владельцы вовремя не оформляют ветеринарные сертификаты, необходимые при вывозе питомца за рубеж.
Только за июнь в Кольцово специалистами ведомства было оформлены документы на вывоз 40 домашних питомцев за рубеж.
Оформить ветеринарный сертификат можно в офисе Россельхознадзора. Либо по предварительной заявке – после заполнения специальной формы. Узнать больше о том, что необходимо для того, чтобы отправиться в путешествие со своим питомцем, можно здесь.
Происходит это, как правило, из-за того, что владельцы вовремя не оформляют ветеринарные сертификаты, необходимые при вывозе питомца за рубеж.
«Бывают случаи, когда владельцы животных не оформляют документы заранее, предпочитая делать это непосредственно перед регистрацией на рейс. Таким образом, существует риск, что из-за несвоевременно оформленных документов питомец может быть не допущен на самолет»,
– рассказали в управлении.
Только за июнь в Кольцово специалистами ведомства было оформлены документы на вывоз 40 домашних питомцев за рубеж.
Оформить ветеринарный сертификат можно в офисе Россельхознадзора. Либо по предварительной заявке – после заполнения специальной формы. Узнать больше о том, что необходимо для того, чтобы отправиться в путешествие со своим питомцем, можно здесь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию