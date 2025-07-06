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В Россельхознадзоре назвали одну из причин отказа в перелёте питомцам

13.58 Понедельник, 7 июля 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора рассказали, по какой причине на самолёт могут не пустить с питомцем.

Происходит это, как правило, из-за того, что владельцы вовремя не оформляют ветеринарные сертификаты, необходимые при вывозе питомца за рубеж.

«Бывают случаи, когда владельцы животных не оформляют документы заранее, предпочитая делать это непосредственно перед регистрацией на рейс. Таким образом, существует риск, что из-за несвоевременно оформленных документов питомец может быть не допущен на самолет»,

рассказали в управлении.


Только за июнь в Кольцово специалистами ведомства было оформлены документы на вывоз 40 домашних питомцев за рубеж.

Оформить ветеринарный сертификат можно в офисе Россельхознадзора. Либо по предварительной заявке – после заполнения специальной формы. Узнать больше о том, что необходимо для того, чтобы отправиться в путешествие со своим питомцем, можно здесь.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:30 СМИ сообщают об убийстве на Ангарской в Екатеринбурге
11:09 Опекуншу из Белоярского района за истязание пятерых детей приговорили к условному сроку
10:27 В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»
09:53 Небольшие дожди и грозы пройдут в Свердловской области
09:36 Жители Свердловской области назвали главные источники мотивации на работе
17:29 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
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15:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
14:04 В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе
13:43 Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»
12:54 В Свердловской области за сутки — 12 пожаров и одно происшествие на воде
11:49 В Березовском водитель отвлёкся на очки и сбил подростка на тротуаре
11:33 Лесной пожар в Свердловской области: горит 1 гектар
17:42 В Екатеринбурге на маршрут №18 вышел первый в России пятисекционный трамвай
17:27 В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»
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