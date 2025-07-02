20 подростков на улице обнаружили полицейские в ночное время в Екатеринбурге





– уточнили в полиции. «Составлено 23 административных протокола, в том числе за распитие алкогольной продукции несовершеннолетними»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сотрудники полиции Екатеринбурга во время рейда обнаружили 20 подростков, которые находились на улице в ночное время без сопровождения взрослых.Как рассказали Вечерним ведомостям в отделении по связям со СМИ УМВД по уральской столице, в отношении законных представителей подростков были составлены материалы по пункту 39.2 закона Свердловской области № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», также информацию об этом передали в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних.Отмечается, что рейд проводился при поддержке народной дружины.