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Небольшие дожди и грозы пройдут в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Согласно прогнозам погоды на начало недели, в Свердловской области ожидаются небольшие дожди и грозы. Также синоптики прогнозируют потепление до 27°C в среду.
Сегодня, 7 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди, днём температура воздуха +17...+22°C. Ветер 2-7 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём +19...+22°C. Ветер 2-7 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 8 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью +9...+14°C, преимущественно без осадков; днём +20...+25°C, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14°C, без существенных осадков; днём +21...+23°C, кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В среду, 9 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +9...+14°C, днём +22...+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков, ночью +12...+14°C, днём +25...+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 7 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди, днём температура воздуха +17...+22°C. Ветер 2-7 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём +19...+22°C. Ветер 2-7 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 8 июля, в регионе облачно с прояснениями, ночью +9...+14°C, преимущественно без осадков; днём +20...+25°C, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14°C, без существенных осадков; днём +21...+23°C, кратковременный дождь. Ветер 3-8 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В среду, 9 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +9...+14°C, днём +22...+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков, ночью +12...+14°C, днём +25...+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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