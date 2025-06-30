Жители Свердловской области назвали главные источники мотивации на работе





– рассказали Вечерним ведомостям представители площадки. «Исследование показало, что для 65% опрошенных из Свердловской области самая важная мотивация работать лучше и эффективнее – это уверенность, что они ценные работники. Выражается это, как правило, в достойной зарплате и признании заслуг в коллективе или со стороны компании»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Аналитики hh.ru провели опрос и выяснили, что сильнее мотивирует жителей Свердловской области лучше работать.Ещё 47% назвали в качестве источника мотивации интерес к работе, по 43% – позитивную атмосферу в коллективе и личный уровень понимания своего дела, 28% – поддержку со стороны коллег и руководства, 27% – стабильность и состоянии компании. Ещё для 24% оказалось важно, чтобы их работа имела смысл и приносила пользу, также по 14% указали, что на мотивацию лучше работать влияет их личное самочувствие и доступ к технологиям.Среди негативных факторов, которые сказываются на эффективности, жители Свердловской области отмечали моменты, когда им приходиться работать за других – 8%, семейные, личные проблемы и переработки – по 5%.Аналитики также отметили, что для «зумеров» – работников до 25 лет – гораздо важнее, чем более старшим поколениями, чтобы их ценили на работе (76%), чтобы им было интересно работать (60%) и чтобы в коллективе была позитивная атмосфера (58%). Тем, кому сейчас от 25 до 34 лет, больше ценят стабильность и состояние компании (37%) и поддержку со стороны коллег и руководства (26%). Сотрудникам старше 55 лет важнее личное понимание своего дела, уровень знаний и компетенции (47%), смысл и польза в их деятельности (39%) и доступность технологий (20%).