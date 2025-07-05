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Прогулка за хворостом в Свердловской области обернулась спасением собаки из колодца
Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге
В безлюдном лесу случайная прогулка за хворостом закончилась спасательной операцией, рассказали в «ЗооСпасе». Женщина, собиравшая ветки среди берёз и высокой травы, услышала лай, доносившийся будто из-под земли. Звук вывел её к едва заметному в траве круглому отверстию.
Оказалось, в глухом месте посреди леса — открытый канализационный колодец, на дне которого оказалась собака. Животное чудом избежало травм: на дне торчал металлический вентиль.
Спасённая — дворняжка средних размеров с жёлтой биркой в ухе — рванула сквозь заросли в лес, едва ей помогли выбраться.
Волонтёры вместе с заявительницей перекрыли отверстие колодца подручными средствами — обломками берёзовых веток.
Оказалось, в глухом месте посреди леса — открытый канализационный колодец, на дне которого оказалась собака. Животное чудом избежало травм: на дне торчал металлический вентиль.
Спасённая — дворняжка средних размеров с жёлтой биркой в ухе — рванула сквозь заросли в лес, едва ей помогли выбраться.
Волонтёры вместе с заявительницей перекрыли отверстие колодца подручными средствами — обломками берёзовых веток.
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