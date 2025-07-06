В Екатеринбурге и других городах задержаны и отменены рейсы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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6 июля в расписании российских аэропортов, включая Кольцово в Екатеринбурге, произошли массовые задержки и отмены рейсов. Как следует из онлайн-табло Кольцово, изменения коснулись как внутренних, так и международных направлений.В Кольцово утром 6 июля не состоялся рейс в Стамбул: вылет, запланированный на 08.20, перенесли на 21.00. Также задержан рейс в Санкт-Петербург — самолёт, который должен был отправиться 6 июля в 19.00, по последним данным, вылетит только в 02.00 7 июля. Рейс в Шарм-эль-Шейх, назначенный на 16.45, задержан до 07.15 следующего дня.Сбои в графике фиксируются и в других городах. Из Нижнего Новгорода рейс, который должен был вылететь 6 июля в 07.25 в Екатеринбург, перенесён на 19.25. А прилёт самолёта из Шарм-эль-Шейха, запланированный на 06.25, теперь ожидается в 16.20. Некоторые рейсы из Москвы отменены в обе стороны.По данным Минобороны России, по состоянию на 6 июля средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников самолётного типа.