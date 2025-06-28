Возрастное ограничение 18+

В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе

14.04 Воскресенье, 6 июля 2025
Фото: Светлана Миронова | vk.com/s.n.mironova
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Североуральске ждут приезда рабочих из Индии. Они займут вакантные места на Североуральском бокситовом руднике (СУБР), где сейчас не хватает более 200 человек. Об этом рассказала глава округа Светлана Миронова на своей странице «ВКонтакте».

Рабочих поселят в общежитии №4 на улице Чайковского. Там уже начали подготовку — пройдены встречи с представителями совета трудового коллектива, ветеранами, депутатами и членами Общественной палаты. На месте побывали руководство СУБРа и сотрудники администрации.

Также в городе прошёл мастер-класс по индийской кухне. На встрече жители задали вопросы о совместной жизни, языке и безопасности. Как отметила Миронова, на все вопросы участники получили подробные ответы.

В общежитии организуют круглосуточную охрану. По словам Мироновой, приезжие — «миролюбивые и доброжелательные люди», которые приезжают работать.

Для адаптации индийских специалистов создали специальную команду — в неё вошли переводчики, кадровики и представители индийской диаспоры. Рабочим помогут с языком и бытовыми вопросами, для них готовят памятки и обучающие материалы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбург после «Ночи музыки»: 450 тысяч зрителей, 2500 артистов и 7,5 тонн мусора
28 июня 2025
Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»
06 июля 2025
В Красноуральске прокуратура вступилась за сотрудников городской больницы
30 июня 2025
В Екатеринбурге на маршрут №18 вышел первый в России пятисекционный трамвай
05 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге отпустили после допроса лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински

Как рассказал Вечерним ведомостям адвокат, его допрашивали по резонансному делу
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:29 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
16:40 Прогулка за хворостом в Свердловской области обернулась спасением собаки из колодца
16:17 СУБР прокомментировал приглашение рабочих из Индии на рудник
15:58 В Екатеринбурге и других городах задержаны и отменены рейсы
15:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
14:04 В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе
13:43 Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»
12:54 В Свердловской области за сутки — 12 пожаров и одно происшествие на воде
11:49 В Березовском водитель отвлёкся на очки и сбил подростка на тротуаре
11:33 Лесной пожар в Свердловской области: горит 1 гектар
17:42 В Екатеринбурге на маршрут №18 вышел первый в России пятисекционный трамвай
17:27 В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»
17:09 В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина по делу о развратных действиях в отношении ребёнка
16:43 В Свердловской области за три месяца пропали 23 ребёнка
16:00 В Свердловской области 6 июля ожидается сильный ветер до 18 м/с
15:31 Шесть городов Свердловской области примут фестиваль креативных индустрий в августе
14:32 В Екатеринбурге на южном берегу Шарташа обустроят новое место встреч и спуск к воде
13:50 В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова
12:29 Мошенники продают поддельные билеты на матч звёзд хоккея в Екатеринбурге
11:59 Суд частично удовлетворил иск екатеринбургского правозащитника к ГУФСИН
20:59 Итогами особого противопожарного режима поделились в МЧС Свердловской области
20:22 В массовом ДТП на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» пострадали дети
20:17 Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
19:20 Ирбитские подростки на угнанной машине «доехали» до суда
19:09 Живущей под Богдановичем рыжей худышке ищут новый дом
18:33 Накануне отмены особого пожарного режима по Свердловской области прокатилось 15 пожаров
Все новости Свердловской области
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
Все новости России и мира
17:29 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
16:40 Прогулка за хворостом в Свердловской области обернулась спасением собаки из колодца
16:17 СУБР прокомментировал приглашение рабочих из Индии на рудник
15:58 В Екатеринбурге и других городах задержаны и отменены рейсы
15:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
14:04 В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе
13:43 Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»
12:54 В Свердловской области за сутки — 12 пожаров и одно происшествие на воде
11:49 В Березовском водитель отвлёкся на очки и сбил подростка на тротуаре
11:33 Лесной пожар в Свердловской области: горит 1 гектар
17:42 В Екатеринбурге на маршрут №18 вышел первый в России пятисекционный трамвай
17:27 В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»
17:09 В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина по делу о развратных действиях в отношении ребёнка
16:43 В Свердловской области за три месяца пропали 23 ребёнка
16:00 В Свердловской области 6 июля ожидается сильный ветер до 18 м/с
15:31 Шесть городов Свердловской области примут фестиваль креативных индустрий в августе
14:32 В Екатеринбурге на южном берегу Шарташа обустроят новое место встреч и спуск к воде
13:50 В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова
12:29 Мошенники продают поддельные билеты на матч звёзд хоккея в Екатеринбурге
11:59 Суд частично удовлетворил иск екатеринбургского правозащитника к ГУФСИН
20:59 Итогами особого противопожарного режима поделились в МЧС Свердловской области
20:22 В массовом ДТП на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» пострадали дети
20:17 Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
19:20 Ирбитские подростки на угнанной машине «доехали» до суда
19:09 Живущей под Богдановичем рыжей худышке ищут новый дом
18:33 Накануне отмены особого пожарного режима по Свердловской области прокатилось 15 пожаров
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK