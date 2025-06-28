В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Североуральске ждут приезда рабочих из Индии. Они займут вакантные места на Североуральском бокситовом руднике (СУБР), где сейчас не хватает более 200 человек. Об этом рассказала глава округа Светлана Миронова на своей странице «ВКонтакте».Рабочих поселят в общежитии №4 на улице Чайковского. Там уже начали подготовку — пройдены встречи с представителями совета трудового коллектива, ветеранами, депутатами и членами Общественной палаты. На месте побывали руководство СУБРа и сотрудники администрации.Также в городе прошёл мастер-класс по индийской кухне. На встрече жители задали вопросы о совместной жизни, языке и безопасности. Как отметила Миронова, на все вопросы участники получили подробные ответы.В общежитии организуют круглосуточную охрану. По словам Мироновой, приезжие — «миролюбивые и доброжелательные люди», которые приезжают работать.Для адаптации индийских специалистов создали специальную команду — в неё вошли переводчики, кадровики и представители индийской диаспоры. Рабочим помогут с языком и бытовыми вопросами, для них готовят памятки и обучающие материалы.