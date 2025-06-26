Возрастное ограничение 18+
В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»
Фото: Уральское таможенное управление
В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали пассажира, прибывшего рейсом из Шарджи, с крупной партией косметики и парфюмерии. Как сообщили в Уральском таможенном управлении, в багаже иностранного гражданина оказалось 52 единицы духов, лосьонов, пудры, ароматизаторов и освежителей воздуха.
Мужчина пояснил, что приобрёл товары в магазине «Все по 5» и вёз их в качестве подарков для родственников. Однако количество и ассортимент продукции вызвали у инспекторов сомнения: они сочли, что объём товара превышает личные нужды. Также выяснилось, что пассажир занимается предпринимательской деятельностью в России.
Продукция была направлена на экспертизу, а в отношении пассажира возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров.
Мужчина пояснил, что приобрёл товары в магазине «Все по 5» и вёз их в качестве подарков для родственников. Однако количество и ассортимент продукции вызвали у инспекторов сомнения: они сочли, что объём товара превышает личные нужды. Также выяснилось, что пассажир занимается предпринимательской деятельностью в России.
Продукция была направлена на экспертизу, а в отношении пассажира возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два подростка пострадали в ДТП под Первоуральском
30 июня 2025
30 июня 2025