В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали пассажира, прибывшего рейсом из Шарджи, с крупной партией косметики и парфюмерии. Как сообщили в Уральском таможенном управлении, в багаже иностранного гражданина оказалось 52 единицы духов, лосьонов, пудры, ароматизаторов и освежителей воздуха.Мужчина пояснил, что приобрёл товары в магазине «Все по 5» и вёз их в качестве подарков для родственников. Однако количество и ассортимент продукции вызвали у инспекторов сомнения: они сочли, что объём товара превышает личные нужды. Также выяснилось, что пассажир занимается предпринимательской деятельностью в России.Продукция была направлена на экспертизу, а в отношении пассажира возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров.