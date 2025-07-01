В Свердловской области 6 июля ожидается сильный ветер до 18 м/с

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жителей Свердловской области предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду, которые могут наблюдаться 6 июля в отдельных районах. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области со ссылкой на данные синоптиков.Спасатели рекомендуют в период сильного ветра избегать нахождения рядом со зданиями — с крыш и балконов возможно падение шифера, веток и других предметов. Особенно осторожными стоит быть вблизи старых построек и на узких улицах, где риск травм возрастает. Автовладельцам советуют не парковать машины под деревьями и возле рекламных конструкций, чтобы избежать повреждений от падающих объектов.Кроме того, в МЧС напомнили о повышенной пожароопасности: даже незначительная искра может стать причиной возгорания сухой травы или мусора. При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101» или на единый номер вызова экстренных служб — «112».