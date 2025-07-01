Шесть городов Свердловской области примут фестиваль креативных индустрий в августе





— сообщает Денис Паслер Вклад креативных индустрий в экономику Свердловской области сегодня оценивается в 130 миллиардов рублей в год. И мы заинтересованы, чтобы количество творческих проектов и инициатив увеличивалось, а наш регион становился точкой роста на карте креативной экономики России,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 18 по 24 августа в Свердловской области пройдёт Международный фестиваль креативных индустрий. Площадками для мероприятий станут сразу шесть городов региона: Екатеринбург, Нижний Тагил, Заречный, Первоуральск, Краснотурьинск и Сысерть.Как сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, фестиваль объединит специалистов и энтузиастов, чья работа связана с дизайном, архитектурой, модой, гастрономией, кино, рекламой, медиа и фотографией. В программе — выставки, мастер-классы, гастрофестиваль и другие форматы, направленные на развитие творческой среды в регионе.