В Екатеринбурге на южном берегу Шарташа обустроят новое место встреч и спуск к воде

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На южном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге появится новое общественное пространство. Здесь обустроят удобный спуск к воде, лавки-ступени, песочницу и скамейки для родителей. Проект реализуется в рамках инициативы «Шарташские страницы», которую ведёт Клуб друзей Шарташа — сообщество, объединяющее людей, заинтересованных в сохранении историко-природного наследия Шарташского лесного парка и его окрестностей.Как сообщают организаторы, цель проекта — не только благоустройство. Участники стремятся зафиксировать и передать опыт тех, кто с конца XIX века и до наших дней заботился о Шарташе и его природе.В рамках проекта планируется создать электронную краеведческую лабораторию, собрать интервью, сформировать архив и выпустить серию тематических материалов. Кроме того, будет запущен открытый онлайн-курс для тех, кто хочет научиться проводить прогулки по Шарташу. Сохранятся и традиционные осенние встречи, а также фотоконкурс и выпуск карты.Сейчас команда набирает волонтёров для тропостроительных работ и приглашает горожан присоединиться к развитию территории.