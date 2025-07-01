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В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова

13.50 Суббота, 5 июля 2025
Фото: Олег Беляев (wikimedia.org / CC BY-SA 3.0)
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В Екатеринбурге в ещё не построенном, но уже запланированном жилом районе Академический-2, расположенном в Чкаловском районе города, появится улица, названная в честь режиссёра Алексея Балабанова. Она будет находиться неподалёку от улицы Ярополка Лапшина — ещё одного известного уральского кинематографиста. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

Также утвердили название улицы Академика Вавилова — в честь братьев Николая и Сергея Вавиловых. Имя физика Игоря Курчатова, руководителя советского атомного проекта, присвоено ещё одной новой улице.

Кроме того, в городе появится мемориальная доска в честь Инны Обориной — директора Центральной аптеки № 231. На улице Архангела Михаила планируется установка скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила».

Также изменится название одной из остановок на проспекте Космонавтов: остановка «Радиостанция» будет переименована в «Изумрудный бор».
Олег Беляев (wikimedia.org / CC BY-SA 3.0)

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:32 В Екатеринбурге на южном берегу Шарташа обустроят новое место встреч и спуск к воде
13:50 В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова
12:29 Мошенники продают поддельные билеты на матч звёзд хоккея в Екатеринбурге
11:59 Суд частично удовлетворил иск екатеринбургского правозащитника к ГУФСИН
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20:22 В массовом ДТП на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» пострадали дети
20:17 Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
19:20 Ирбитские подростки на угнанной машине «доехали» до суда
19:09 Живущей под Богдановичем рыжей худышке ищут новый дом
18:33 Накануне отмены особого пожарного режима по Свердловской области прокатилось 15 пожаров
15:47 Дожди и грозы обещают синоптики в выходные в Свердловской области
15:10 Два года колонии назначили уральцу за контрафактный алкоголь на 13,2 миллиона рублей
14:12 Четыре человека пострадали в ДТП на ЕКАД
13:32 В Екатеринбурге появился новый вице-мэр по финансовым вопросам
13:21 В колонию отправили жителя Камышлова за подпольную мастерскую с оружием и взрывчаткой
12:40 Подозреваемого в покушении на убийство жительницы Каменска-Уральского задержали
12:15 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократили до одного гектара
12:00 СМИ сообщают о смерти маленькой девочки в продуктовом в Екатеринбурге
11:38 В Нижнем Тагиле женщина несколько лет получала пособия на несуществующего ребёнка
11:01 Дело пробившего камнем голову соседки подростка из свердловского села Мостовское передали в суд
10:30 В Свердловской области хотят запустить программу для учёта животных
08:50 Третий этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге проведут с 7 по 11 июля
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