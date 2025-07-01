В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в ещё не построенном, но уже запланированном жилом районе Академический-2, расположенном в Чкаловском районе города, появится улица, названная в честь режиссёра Алексея Балабанова. Она будет находиться неподалёку от улицы Ярополка Лапшина — ещё одного известного уральского кинематографиста. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.Также утвердили название улицы Академика Вавилова — в честь братьев Николая и Сергея Вавиловых. Имя физика Игоря Курчатова, руководителя советского атомного проекта, присвоено ещё одной новой улице.Кроме того, в городе появится мемориальная доска в честь Инны Обориной — директора Центральной аптеки № 231. На улице Архангела Михаила планируется установка скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила».Также изменится название одной из остановок на проспекте Космонавтов: остановка «Радиостанция» будет переименована в «Изумрудный бор».Олег Беляев (wikimedia.org / CC BY-SA 3.0)