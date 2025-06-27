Мошенники продают поддельные билеты на матч звёзд хоккея в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга начали сталкиваться с попытками обмана при покупке билетов на матч The Magic Game, который организует хоккеист Павел Дацюк. Игра с участием звёзд мирового хоккея пройдёт 30 августа на «УГМК-Арене».Как сообщили в администрации Екатеринбурга, официальные продажи билетов ещё не начались — старт ожидается только в середине августа. Однако в интернете уже появились предложения о покупке несуществующих билетов по завышенным ценам.Параллельно в Екатеринбурге распространяется ещё одна схема обмана. Мошенники звонят жителям, представляясь сотрудниками управляющих компаний, и сообщают о якобы новом порядке раздельного сбора мусора. Под этим предлогом они просят продиктовать код из СМС, чтобы выдать «новый ключ» от контейнерной площадки. Также могут требовать оплату за «долг за вывоз отходов» или «замену домофонного ключа».Городские власти призывают горожан сохранять бдительность. Чтобы не стать жертвой обмана, важно не передавать третьим лицам коды из СМС, а также проверять всю информацию на официальных ресурсах. При малейших подозрениях рекомендуют немедленно обращаться в полицию.