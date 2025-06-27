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Мошенники продают поддельные билеты на матч звёзд хоккея в Екатеринбурге

12.29 Суббота, 5 июля 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
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Жители Екатеринбурга начали сталкиваться с попытками обмана при покупке билетов на матч The Magic Game, который организует хоккеист Павел Дацюк. Игра с участием звёзд мирового хоккея пройдёт 30 августа на «УГМК-Арене».

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, официальные продажи билетов ещё не начались — старт ожидается только в середине августа. Однако в интернете уже появились предложения о покупке несуществующих билетов по завышенным ценам.

Параллельно в Екатеринбурге распространяется ещё одна схема обмана. Мошенники звонят жителям, представляясь сотрудниками управляющих компаний, и сообщают о якобы новом порядке раздельного сбора мусора. Под этим предлогом они просят продиктовать код из СМС, чтобы выдать «новый ключ» от контейнерной площадки. Также могут требовать оплату за «долг за вывоз отходов» или «замену домофонного ключа».

Городские власти призывают горожан сохранять бдительность. Чтобы не стать жертвой обмана, важно не передавать третьим лицам коды из СМС, а также проверять всю информацию на официальных ресурсах. При малейших подозрениях рекомендуют немедленно обращаться в полицию.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:50 В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова
12:29 Мошенники продают поддельные билеты на матч звёзд хоккея в Екатеринбурге
11:59 Суд частично удовлетворил иск екатеринбургского правозащитника к ГУФСИН
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20:22 В массовом ДТП на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» пострадали дети
20:17 Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
19:20 Ирбитские подростки на угнанной машине «доехали» до суда
19:09 Живущей под Богдановичем рыжей худышке ищут новый дом
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15:10 Два года колонии назначили уральцу за контрафактный алкоголь на 13,2 миллиона рублей
14:12 Четыре человека пострадали в ДТП на ЕКАД
13:32 В Екатеринбурге появился новый вице-мэр по финансовым вопросам
13:21 В колонию отправили жителя Камышлова за подпольную мастерскую с оружием и взрывчаткой
12:40 Подозреваемого в покушении на убийство жительницы Каменска-Уральского задержали
12:15 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократили до одного гектара
12:00 СМИ сообщают о смерти маленькой девочки в продуктовом в Екатеринбурге
11:38 В Нижнем Тагиле женщина несколько лет получала пособия на несуществующего ребёнка
11:01 Дело пробившего камнем голову соседки подростка из свердловского села Мостовское передали в суд
10:30 В Свердловской области хотят запустить программу для учёта животных
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