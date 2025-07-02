Суд частично удовлетворил иск екатеринбургского правозащитника к ГУФСИН

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Суд признал незаконным бездействие регионального управления ФСИН в ответ на жалобу екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, поданную во время его нахождения в судебно-психиатрическом отделении №10 Свердловской областной клинической психиатрической больницы. Об этом сообщил сам Соколов на своей странице в социальных сетях.Поводом для административного иска стали нарушения прав в отделении. По словам Соколова, ему не обеспечивали ежедневные прогулки, доступ к информации (в помещении отсутствовали радио и газеты), а также тёплую питьевую воду по утрам. Кроме того, для сна выдавался «грязный мешок, набитый скомканной ватой», который, по документам, считался матрацем. А жалоба, направленная в ФСИН, своевременно рассмотрена не была.В качестве доказательства к иску было приложено заключение членов Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области, которые посещали отделение во время пребывания там Соколова. Судья Стекольникова удовлетворила иск частично — признав незаконным бездействие ГУФСИН. Причины отказа в остальной части пока неизвестны: суд огласил только резолютивную часть решения. После получения полного текста решения Соколов намерен его обжаловать.В комментарии Вечерним ведомостям Соколов уточнил, что суд признал лишь то, что ФСИН не рассмотрела жалобу своевременно. При этом требования о признании незаконным сокращения времени прогулок до 15 минут, которое, по словам правозащитника, не было предусмотрено никакими нормативами, суд отклонил. Также не были удовлетворены исковые требования к психиатрической больнице.Ранее Соколов находился под стражей по уголовному делу о неоднократном демонстрации запрещённой символики (часть 1 статьи 282.4 УК РФ). Следствие указало на логотип Facebook*, опубликованный в телеграм-канале и на сайте проекта «Правозащитники Урала». Срок меры пресечения истёк 4 января, и Соколов был освобождён из СИЗО-1 Екатеринбурга. Уголовное преследование продолжается — правозащитнику грозит до четырёх лет лишения свободы.