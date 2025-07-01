Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал

«На момент проверки предприятие осуществляло сброс с нарушениями, что оказывало негативное влияние на состояние окружающей среды. Эксплуатируемые очистные сооружения не обеспечивали должной очистки»,



— уточнили в надзорном ведомстве.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась возмещения ущерба, нанесённого реке Нейва в результате сброса сточных вод. Ответчиком по делу стало муниципальное унитарное предприятие «Алапаевский горводоканал», нарушившее природоохранное законодательство.Проверка, проведённая надзорным органом совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и региональным Центром экологического мониторинга, выявила серьёзные нарушения. Специалисты зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, которые напрямую сбрасывались в реку Нейва. Анализ проб подтвердил: вред, нанесённый водному объекту, составил почти 7 миллионов рублей. Именно эту сумму прокуратура потребовала взыскать в пользу государства.По итогам рассмотрения иска Алапаевский городской суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь предприятие обязано компенсировать нанесённый природе ущерб. Исполнение решения суда взято под контроль прокуратуры.