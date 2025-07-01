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Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась возмещения ущерба, нанесённого реке Нейва в результате сброса сточных вод. Ответчиком по делу стало муниципальное унитарное предприятие «Алапаевский горводоканал», нарушившее природоохранное законодательство.
Проверка, проведённая надзорным органом совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и региональным Центром экологического мониторинга, выявила серьёзные нарушения. Специалисты зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, которые напрямую сбрасывались в реку Нейва. Анализ проб подтвердил: вред, нанесённый водному объекту, составил почти 7 миллионов рублей. Именно эту сумму прокуратура потребовала взыскать в пользу государства.
По итогам рассмотрения иска Алапаевский городской суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь предприятие обязано компенсировать нанесённый природе ущерб. Исполнение решения суда взято под контроль прокуратуры.
Проверка, проведённая надзорным органом совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и региональным Центром экологического мониторинга, выявила серьёзные нарушения. Специалисты зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, которые напрямую сбрасывались в реку Нейва. Анализ проб подтвердил: вред, нанесённый водному объекту, составил почти 7 миллионов рублей. Именно эту сумму прокуратура потребовала взыскать в пользу государства.
«На момент проверки предприятие осуществляло сброс с нарушениями, что оказывало негативное влияние на состояние окружающей среды. Эксплуатируемые очистные сооружения не обеспечивали должной очистки»,
— уточнили в надзорном ведомстве.
— уточнили в надзорном ведомстве.
По итогам рассмотрения иска Алапаевский городской суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь предприятие обязано компенсировать нанесённый природе ущерб. Исполнение решения суда взято под контроль прокуратуры.
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