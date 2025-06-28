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Живущей под Богдановичем рыжей худышке ищут новый дом
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / t.me/zoozashita_ekb
Под Богдановичем, недалеко от места дорожных работ, несколько дней подряд к рабочему прибивается рыжая собачка. Маленькая, худенькая, с грустными глазами — так описывает её мужчина.
По словам местных жителей, щенка без зазрения совести выбросили из машины прямо у магазина среди бела дня. Люди видели, как авто тронулось с места, а растерянный щенок остался один на пыльной обочине. С тех пор рыжая худышка скитается рядом, прилипая к каждому, кто проявит хоть немного тепла. Вот и приезжий рабочий видится ей надёжным другом: она не отходит от него ни на шаг. А когда ему настаёт пора уезжать, собачку приходится отвлекать едой, чтобы она не увязалась следом.
К сожалению, мужчина, к которому она так прикипела, не может взять её к себе. Но через фонд «ЗооЗащита» пытается найти новый дом рыжей брошенке. Он даже готов сам привезти собачку на новый адрес и передать в добрые руки.
О том, как связаться с невольным попечителем бездомной собачки, можно узнать через «ЗооЗащиту».
По словам местных жителей, щенка без зазрения совести выбросили из машины прямо у магазина среди бела дня. Люди видели, как авто тронулось с места, а растерянный щенок остался один на пыльной обочине. С тех пор рыжая худышка скитается рядом, прилипая к каждому, кто проявит хоть немного тепла. Вот и приезжий рабочий видится ей надёжным другом: она не отходит от него ни на шаг. А когда ему настаёт пора уезжать, собачку приходится отвлекать едой, чтобы она не увязалась следом.
К сожалению, мужчина, к которому она так прикипела, не может взять её к себе. Но через фонд «ЗооЗащита» пытается найти новый дом рыжей брошенке. Он даже готов сам привезти собачку на новый адрес и передать в добрые руки.
О том, как связаться с невольным попечителем бездомной собачки, можно узнать через «ЗооЗащиту».
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