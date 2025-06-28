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Живущей под Богдановичем рыжей худышке ищут новый дом

19.09 Пятница, 4 июля 2025
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / t.me/zoozashita_ekb
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Под Богдановичем, недалеко от места дорожных работ, несколько дней подряд к рабочему прибивается рыжая собачка. Маленькая, худенькая, с грустными глазами — так описывает её мужчина.

По словам местных жителей, щенка без зазрения совести выбросили из машины прямо у магазина среди бела дня. Люди видели, как авто тронулось с места, а растерянный щенок остался один на пыльной обочине. С тех пор рыжая худышка скитается рядом, прилипая к каждому, кто проявит хоть немного тепла. Вот и приезжий рабочий видится ей надёжным другом: она не отходит от него ни на шаг. А когда ему настаёт пора уезжать, собачку приходится отвлекать едой, чтобы она не увязалась следом.

К сожалению, мужчина, к которому она так прикипела, не может взять её к себе. Но через фонд «ЗооЗащита» пытается найти новый дом рыжей брошенке. Он даже готов сам привезти собачку на новый адрес и передать в добрые руки.

О том, как связаться с невольным попечителем бездомной собачки, можно узнать через «ЗооЗащиту».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:17 Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
19:20 Ирбитские подростки на угнанной машине «доехали» до суда
19:09 Живущей под Богдановичем рыжей худышке ищут новый дом
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15:10 Два года колонии назначили уральцу за контрафактный алкоголь на 13,2 миллиона рублей
14:12 Четыре человека пострадали в ДТП на ЕКАД
13:32 В Екатеринбурге назначили заместителя мэра по финансовым вопросам
13:21 В колонию отправили жителя Камышлова за подпольную мастерскую с оружием и взрывчаткой
12:40 Подозреваемого в покушении на убийство жительницы Каменска-Уральского задержали
12:15 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократили до одного гектара
12:00 СМИ сообщают о смерти маленькой девочки в продуктовом в Екатеринбурге
11:38 В Нижнем Тагиле женщина несколько лет получала пособия на несуществующего ребёнка
11:01 Дело пробившего камнем голову соседки подростка из свердловского села Мостовское передали в суд
10:30 В Свердловской области хотят запустить программу для учёта животных
08:50 Третий этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге проведут с 7 по 11 июля
08:23 Обвиняемую в мошенничестве уральскую блогершу Уланову отправляют под домашний арест
07:58 В Свердловской области отменили особый противопожарный режим
07:51 В Екатеринбурге передумали закрывать улицу Анны Бычковой ради перекладки теплосетей
22:16 Взяткодателя по делу экс-мэра Дегтярска осудили в Екатеринбурге
21:26 В Артинском районе осудили водителя автопоезда за смертельное ДТП
21:14 «Медицинский» фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в ближайшую субботу
20:28 На «приключенческую» выставку приглашает книгочеев Белинка
20:11 МЧС России по Свердловской области отчиталось о десяти пожарах за сутки
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