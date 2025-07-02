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Дожди и грозы обещают синоптики в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидаются дожди и грозы. Также синоптики прогнозируют туман.
В субботу, 5 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью температура воздуха +11...+16°C, преимущественно без осадков, местами туман; днём +21...+26°C местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +13...+15°C, днём +23...+25°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 6 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах грозы, ночью температура также +11...+16°C; днём +19...+24°C, на востоке +21...+26°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью +15...+17°C, без осадков; днём +21...+23°C, кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 5 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью температура воздуха +11...+16°C, преимущественно без осадков, местами туман; днём +21...+26°C местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +13...+15°C, днём +23...+25°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 6 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах грозы, ночью температура также +11...+16°C; днём +19...+24°C, на востоке +21...+26°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью +15...+17°C, без осадков; днём +21...+23°C, кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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