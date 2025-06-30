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Третий этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге проведут с 7 по 11 июля
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Гидравлические испытания в Екатеринбурге собираются проводиться с 7 по 11 июля. Проверять трубы будут в ночное время.
В связи с этим горожанам напоминают о правилах безопасности:
– не приближаться к месту парения (под асфальтом может быть промоина);
– не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам;
– не оставлять транспорт на тепловых камерах, люках колодцев либо вблизи наружных трубопроводов;
– объяснить детям, что играть рядом с объектами теплосетевого хозяйства может быть опасно.
При обнаружении утечки просят звонить по номерам центральной диспетчерской «Екатеринбургской теплосетевой компании»:
– 329-33-52;
– 329-37-52;
– 329-37-01;
– 329-37-00.
«Диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод будет проводиться в ночное время с 23.00 до 06.00 часов»,
– сообщается на официальном городском портале.
В связи с этим горожанам напоминают о правилах безопасности:
– не приближаться к месту парения (под асфальтом может быть промоина);
– не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам;
– не оставлять транспорт на тепловых камерах, люках колодцев либо вблизи наружных трубопроводов;
– объяснить детям, что играть рядом с объектами теплосетевого хозяйства может быть опасно.
При обнаружении утечки просят звонить по номерам центральной диспетчерской «Екатеринбургской теплосетевой компании»:
– 329-33-52;
– 329-37-52;
– 329-37-01;
– 329-37-00.
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