Третий этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге проведут с 7 по 11 июля





сообщается на официальном городском портале. «Диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод будет проводиться в ночное время с 23.00 до 06.00 часов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Гидравлические испытания в Екатеринбурге собираются проводиться с 7 по 11 июля. Проверять трубы будут в ночное время.В связи с этим горожанам напоминают о правилах безопасности:При обнаружении утечки просят звонить по номерам центральной диспетчерской «Екатеринбургской теплосетевой компании»: