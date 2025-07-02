В Артинском районе осудили водителя автопоезда за смертельное ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Артинском районе вынесен приговор по делу о смертельной аварии, произошедшей в ноябре 2024 года. Виновником гибельного ДТП признан 60-летний житель Удмуртии.Дело по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек») рассматривалось в Артинском районном суде. Было установлено, что 30 ноября 2024 года около 16.30 водитель автопоезда «SITRAK», двигаясь по автодороге «Нижние Серги – Михайловск – Арти», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем «Nissan X-Trail». В результате столкновения водитель и пассажир легковой иномарки скончались на месте.Следствие и суд квалифицировали действия водителя как преступную небрежность. По версии обвинения, водитель автопоезда грубо нарушил Правила дорожного движения, создав ситуацию, повлекшую гибель людей. Государственный обвинитель настаивал на реальном лишении свободы, и суд учёл эту позицию при вынесении приговора. Виновному назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права управления транспортными средствами на срок три года.Приговор в законную силу пока не вступил, — отмечают в областной прокуратуре.