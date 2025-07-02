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«Медицинский» фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в ближайшую субботу
Иллюстрация с официального сайта фестиваля / fest.profilaktica.ru
В конце текущей недели, 5 июля, в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского состоится фестиваль «Город здоровья». Он приурочен к Дню семьи, любви и верности и организован Областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Минздрава региона.
В «Городе здоровья» разместятся девять медицинских площадок. Жители смогут пройти флюорографию, обследование на ВИЧ, проверить уровень сахара в крови, проконсультироваться у дерматолога, стоматолога и маммолога. Женщины старше 40 лет смогут сделать маммографию. Все обследования бесплатны, при себе необходимо иметь паспорт, ОМС и СНИЛС. Также будет работать шатёр с тестированием на остеопороз, измерением давления, консультациями психолога и диетолога. Специалисты Центра медицины катастроф и областного медколледжа покажут, как оказывать первую помощь в обычных и чрезвычайных условиях. Пройдут мастер-классы, на которых научат спасать жизни.
А центральным событием обещает стать флешмоб «Я в зелёном». Зелёный — символ здоровья, энергии и жизни. Участники флешмоба должны прийти в парк в зелёной одежде. Они получат право выиграть билеты на концерт Басты.
Кроме того, в развлекательной программе фестиваля запланированы занятия антистресс-йогой, кинезиотерапией, спортивные тренировки, сдача нормативов ГТО. В лектории можно будет пообщаться с экспертами в области медицины и ЗОЖ. А на площадке «Экозона» гостей научат выращивать микрозелень, дадут советы по уходу за растениями и предложат обмен зелёными питомцами.
Фестиваль завершится розыгрышем путёвки на семейные выходные в уральскую здравницу и концертом на главной сцене.
Вход в «Город здоровья» свободный. Старт фестивалю дадут ровно в полдень.
В «Городе здоровья» разместятся девять медицинских площадок. Жители смогут пройти флюорографию, обследование на ВИЧ, проверить уровень сахара в крови, проконсультироваться у дерматолога, стоматолога и маммолога. Женщины старше 40 лет смогут сделать маммографию. Все обследования бесплатны, при себе необходимо иметь паспорт, ОМС и СНИЛС. Также будет работать шатёр с тестированием на остеопороз, измерением давления, консультациями психолога и диетолога. Специалисты Центра медицины катастроф и областного медколледжа покажут, как оказывать первую помощь в обычных и чрезвычайных условиях. Пройдут мастер-классы, на которых научат спасать жизни.
А центральным событием обещает стать флешмоб «Я в зелёном». Зелёный — символ здоровья, энергии и жизни. Участники флешмоба должны прийти в парк в зелёной одежде. Они получат право выиграть билеты на концерт Басты.
Кроме того, в развлекательной программе фестиваля запланированы занятия антистресс-йогой, кинезиотерапией, спортивные тренировки, сдача нормативов ГТО. В лектории можно будет пообщаться с экспертами в области медицины и ЗОЖ. А на площадке «Экозона» гостей научат выращивать микрозелень, дадут советы по уходу за растениями и предложат обмен зелёными питомцами.
Фестиваль завершится розыгрышем путёвки на семейные выходные в уральскую здравницу и концертом на главной сцене.
Вход в «Город здоровья» свободный. Старт фестивалю дадут ровно в полдень.
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