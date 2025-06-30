Возрастное ограничение 18+
В столице Урала на Краснофлотцев хотят отрыть центр для детей с ментальными особенностями
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В столице Урала на улице Краснофлотцев собираются открыть центр для детей с ментальными особенностями развития.
В пресс-службе администрации города Вечерним ведомостям сообщили, что для этих целей муниципалитет передал общественной организации «Солнечные дети» в пользование здание на Краснофлотцев, 1 «г».
Организация «Солнечные дети» работает в Екатеринбурге с 2008 года. По данным городской администрации, на сегодняшний день она помогает более чем 500 семьям с особенными детьми.
В пресс-службе администрации города Вечерним ведомостям сообщили, что для этих целей муниципалитет передал общественной организации «Солнечные дети» в пользование здание на Краснофлотцев, 1 «г».
«Там откроется центр для детей и подростков с ментальными особенностями развития. Помещения площадью 217 квадратных метров отремонтируют, оборудуют для занятий. Тут появятся семь функциональных пространств, в том числе мастерские для работы с деревом, тканями, упаковками, для творчества и кулинарии»,
– рассказали в мэрии.
Организация «Солнечные дети» работает в Екатеринбурге с 2008 года. По данным городской администрации, на сегодняшний день она помогает более чем 500 семьям с особенными детьми.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию