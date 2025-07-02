Психотропные вещества обнаружили таможенники в посылке екатеринбуржцу





– сказал Игорь Тимиряев. «Важно убедиться, что препараты не попадают под установленные запреты или ограничения. Для этого можно обратиться в таможенные органы за консультацией, или позвонить по телефону горячей линии Уральского таможенного управления»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральские таможенники не разрешили екатеринбуржцу получить посылку из Великобритании из-за запрещённого вещества в составе препарата, который приобрёл житель уральской столицы.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в составе препарата, который мужчина купил в интернет-магазине, содержал в себе психотропное вещество «Диазепам». Оно включено в перечень веществ, которые запрещено перемещать через таможенную границу ЕАЭС.В итоге уральца привлекли к ответственности за несоблюдение запретов (статья 16.3 КоАП РФ) и оштрафовали на 1 500 рублей.В связи с этим случаем начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев призывал внимательно изучать состав лекарственных препаратов и знакомиться с запретами и ограничениями, которые существуют для ввозимых препаратов.