Сбежавшую из дома школьницу из Амурской области нашли в Кольцово





– пояснили в управлении. «Бабушка девочки обнаружила, что её банковская карта пропала, а вскоре на её сотовый телефон пришло сообщение о списании со счёта денежных средств за оплату авиабилетов до Северной столицы с пересадкой в Екатеринбурге»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сбежавшую из дома школьницу из посёлка с говорящим названием Свободный в Амурской области обнаружили в Кольцово. Девушка самостоятельно купила билеты до Санкт-Петербург и села в самолёт.Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, о пропаже 14-летней девочки в полицию накануне сообщила её мать. Она рассказала, что за ночь до исчезновения дочка осталась ночевать у бабушки. Утром она должна была вернуться, но дома её не дождались. Куда пропал подросток, поняли достаточно быстро.Когда стало ясно, где искать девушку, информацию передали транспортными полицейским столицы Урала, и они уже встретили школьницу по прибытии в аэропорту. Сначала девочку доставили в линейный отдел МВД в Кольцово, а оттуда передали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где юная путешественница будет ждать родителей.В разговоре с инспекторами ПДН школьница рассказала, что сбежала, чтобы встретиться с ровесницей из Санкт-Петербурга, с которой познакомилась в прошлом году, когда та приезжала в Амурскую область на подработку во время летних каникул. В течение года девушки активно переписывались в интернете, после чего решили встретиться. Эту идею родители не поддержали, и тогда амурчанка решила самостоятельно съездить к подруге.