В Екатеринбурге до суда добралось дело о прошлогоднем нарушителе ПДД на экскаваторе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Чкаловский районный суд Екатеринбурга из областной прокуратуры поступили материалы уголовного дела о прошлогоднем ДТП, в котором пострадал водитель легкового авто. На скамью подсудимых сядет нарушитель правил дорожного движения, который управлял погрузчиком-экскаватором.Согласно материалам дела, дорожный инцидент произошёл 1 ноября 2024 года в период с 17.24 до 17.51 на территории Чкаловского района города Екатеринбурга. Обвиняемый — 28-летний гражданин иностранного государства — управляя погрузчиком-экскаватором марки «HIDROMEK HMK102B», следовал в направлении нерегулируемого перекрёстка между улицами 2-й Южный проезд ЕКАД и 3-й Южный проезд ЕКАД. При попытке проехать перекрёсток в прямом направлении водитель спецтехники, в нарушение ПДД, не уступил дорогу автомобилю «Nissan Nerrano», который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, в котором серьёзно пострадал водитель легковой иномарки.Пострадавшему были причинены множественные переломы рёбер и повреждение левого лёгкого, что сопровождалось развитием гемопневмоторакса — тяжёлого состояния, связанного с попаданием воздуха и крови в плевральную полость. Медицинская экспертиза квалифицировала полученные травмы как тяжкий вред здоровью.Водитель экскаватора признал свою вину полностью. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Теперь судьбу обвиняемого предстоит решить суду.