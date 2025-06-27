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В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Мельникова
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца лета закроют участок улицы Мельникова вдоль дома на Нагорной, 11.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, там будут работать специалисты ООО «Специализированный застройщик "Тихвин-строй"». Им необходимо провести строительно-монтажных работы на улице Мельников.
В связи с этим движение будет закрыто с 20 июля по 31 августа от дома № 11 по улице Нагорной до перекрестка улицы Мельникова с Нагорной.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, там будут работать специалисты ООО «Специализированный застройщик "Тихвин-строй"». Им необходимо провести строительно-монтажных работы на улице Мельников.
В связи с этим движение будет закрыто с 20 июля по 31 августа от дома № 11 по улице Нагорной до перекрестка улицы Мельникова с Нагорной.
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