В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Мельникова

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге до конца лета закроют участок улицы Мельникова вдоль дома на Нагорной, 11.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, там будут работать специалисты ООО «Специализированный застройщик "Тихвин-строй"». Им необходимо провести строительно-монтажных работы на улице Мельников.В связи с этим движение будет закрыто с 20 июля по 31 августа от дома № 11 по улице Нагорной до перекрестка улицы Мельникова с Нагорной.