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Штрафом в 300 тысяч рублей обернулась для банка внеплановая поверка свердловских приставов
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области банк оштрафовали на 300 тысяч рублей после внеплановой проверки судебных приставов. Оказалось, организация слишком часто напоминала должникам об их кредитных обязательствах.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП России по Свердловской области, в рамках проверки приставами были запрошены сведения и документы, в том числе записи звонков должникам. В итоге выяснилось, что в некоторых случаях с должником общались более восьми раз за месяц – это является нарушение Федерального закона №230 (п.3 ч.3 ст.7). Кроме этого, было зафиксировано психологическое давление на должника (п.4 ч.2 ст.6).
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП России по Свердловской области, в рамках проверки приставами были запрошены сведения и документы, в том числе записи звонков должникам. В итоге выяснилось, что в некоторых случаях с должником общались более восьми раз за месяц – это является нарушение Федерального закона №230 (п.3 ч.3 ст.7). Кроме этого, было зафиксировано психологическое давление на должника (п.4 ч.2 ст.6).
«По результатам проведенной проверки банк был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 300 тысяч рублей»,
– рассказали в управлении.
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