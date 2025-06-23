Главе СК доложат о ситуации с многоквартирным дома с протекающей крышей в Белоярском районе

– говорят в «Народном фронте».

«Заявитель, который живет в доме с 1982 года, обращался в администрацию, сначала чиновники обещали сделать капитальный ремонт дома в 2006 году, а в 2005 уже вовсю "кипела" работа по разработке проектно-сметной документации. Однако на этом все остановилось. Сейчас в программе на капитальный ремонт дома вообще нет»,