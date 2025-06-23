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Главе СК доложат о ситуации с многоквартирным дома с протекающей крышей в Белоярском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК распорядился о том, чтобы ему предоставили доклад о ситуации, сложившийся вокруг многоквартирного дома в Белоярском районе. Сообщается, что в доме протекает кровля, но якобы власти бездействуют.
Ранее свердловское отделение движения «Народный фронт» сообщало, что квартиры жильцов многоквартирного дома на улице 30 лет Победы в селе Камышево топит из-за дырявой крыши.
Отмечается, что страдают от протекающей кровли девять семей. Большинство из них – жильцы муниципальных квартир.
В Следкоме сообщают, что по данному факту следственным управлением СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ – «халатность».
Ранее свердловское отделение движения «Народный фронт» сообщало, что квартиры жильцов многоквартирного дома на улице 30 лет Победы в селе Камышево топит из-за дырявой крыши.
«Заявитель, который живет в доме с 1982 года, обращался в администрацию, сначала чиновники обещали сделать капитальный ремонт дома в 2006 году, а в 2005 уже вовсю "кипела" работа по разработке проектно-сметной документации. Однако на этом все остановилось. Сейчас в программе на капитальный ремонт дома вообще нет»,
– говорят в «Народном фронте».
Отмечается, что страдают от протекающей кровли девять семей. Большинство из них – жильцы муниципальных квартир.
В Следкоме сообщают, что по данному факту следственным управлением СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ – «халатность».
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