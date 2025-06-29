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Трёх кошек спас в воскресенье известный уральский зоозащитник на улицах Екатеринбурга

21.48 Вторник, 1 июля 2025
Фото: ЗооСпас / vk.com/zoo_spas_ekb
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Насыщенное приключениями воскресенье выдалось у Евгения Зенкова, основателя и главного активиста службы «ЗооСпас». На разных улицах Екатеринбурга он вызволил за день из беды трёх кошек.

Воскресный день для «ЗооСпаса» начался на Уралмаше, с улицы Калинина, где трёхцветная кошка застряла на верхушке липы. Кошка оказалась домашней, вышедшей вольно погулять. Забравшись слишком высоко на дерево, ночь она провела на высоте, но и при свете утреннего солнца самостоятельно спуститься не смогла. Пришлось Евгению Зенкову взбираться за ней на дерево и спускать в специально приготовленном для этого мешке.

Ближе к вечеру вызов поступил с улицы Уральской. Ситуация была схожей — кошка, которая на дерево умело залезла, а вот слезть побоялась. Однако, взбирающегося к ней человека она испугалась ещё больше и в итоге спрыгнула сама. И, скорее всего, убежала бы, если бы внизу её не поджидала девушка-волонтёр, которая подхватила верхолазку, спрятала в переноску и передала владельцам животного.

Третий воскресный случай отличался от первых двух. На улице Краснолесья кошка застряла в приямке, забравшись под решётку у стены дома. По совпадению, в этом же доме проживают волонтёры, которые уже на спасении кошек «собаку съели». Вместе с Евгением Зенковым они при помощи удочки выловили мурку из западни. Вот только кому передать спасённую кошку было непонятно. Сейчас ищут её хозяев.

Напомним, что служба «ЗооСпас» работает бесплатно (хотя, от финансовой поддержки не отказывается). Евгений Зенков и волонтёры выезжают во все районы города (а зачастую и в другие населённые пункты Свердловской области), чтобы снять кошку с дерева, вытащить собаку из ямы или вызволить запутавшуюся в проволоке птицу. Позвонить в «ЗооСпас» можно по телефону 8-902-875-0177.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:04 Мэрия Екатеринбурга не стала заключить контракт со срывавшим сроки дорожным подрядчиком
11:11 Екатеринбуржца будут судить за преступления 30-летней давности
10:06 Легкоатлеты из екатеринбургской школы «Юность» завоевали золото
09:38 Нерадивую мать из Кировграда будут судить за истязание собственных детей
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