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Екатеринбургский зооприют «Клякса» хлопочет о здоровье чёрной Кляксы
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Новый подопечный екатеринбургского зоозащитного приюта «Клякса» стал его тёзкой. Сложно было подыскать более подходящее имя этому чёрному, взъерошенному котёнку. Увы, чтобы малышка прожила под этим именем достаточно долгую жизнь, в её здоровье придётся вложить немало сил и средств.
Трёхмесячная Клякса оказалась под опекой приюта в тяжёлом состоянии, вызванном серьёзной травмой. В ветклинике у котёнка диагностировано рассечение нёба, наблюдаются кровянистые выделения из носа. Самостоятельно питаться малышка не может: кормление проводится исключительно через эзофагостому (искусственно установленную трубку в пищевод). Кроме того, у Кляксы отсутствуют мочеиспускание и стул, а большую часть времени она проводит лёжа.
УЗИ брюшной полости выявило нарушения в работе желудочно-кишечного тракта: желчный пузырь наполняется, но эвакуация из желудка затруднена. Обнаружив это, ветврачи добавили в схему лечения препараты, стимулирующие перистальтику. Проведённый рентген показал наличие пневмоторакса — скопления воздуха в грудной полости, которое пока не требует хирургического вмешательства, но нуждается в дальнейшем наблюдении.
Несмотря на тяжёлое состояние, котёнок держится — за неё борются врачи, волонтёры и неравнодушные горожане. Приют «Клякса» просит помощи в сборе средств на лечение и медикаменты. Также приветствуется любая поддержка — от распространения информации до перевода даже самой небольшой суммы.
Реквизиты для оказания помощи:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
При этом, Клякса — лишь одна из немногих брошенных котят, которые «едут косяками», по выражению основателей приюта. Все эти малыши либо болеют, либо получили травмы, как и остальные животные, попадающие в «Кляксу».
Трёхмесячная Клякса оказалась под опекой приюта в тяжёлом состоянии, вызванном серьёзной травмой. В ветклинике у котёнка диагностировано рассечение нёба, наблюдаются кровянистые выделения из носа. Самостоятельно питаться малышка не может: кормление проводится исключительно через эзофагостому (искусственно установленную трубку в пищевод). Кроме того, у Кляксы отсутствуют мочеиспускание и стул, а большую часть времени она проводит лёжа.
УЗИ брюшной полости выявило нарушения в работе желудочно-кишечного тракта: желчный пузырь наполняется, но эвакуация из желудка затруднена. Обнаружив это, ветврачи добавили в схему лечения препараты, стимулирующие перистальтику. Проведённый рентген показал наличие пневмоторакса — скопления воздуха в грудной полости, которое пока не требует хирургического вмешательства, но нуждается в дальнейшем наблюдении.
Несмотря на тяжёлое состояние, котёнок держится — за неё борются врачи, волонтёры и неравнодушные горожане. Приют «Клякса» просит помощи в сборе средств на лечение и медикаменты. Также приветствуется любая поддержка — от распространения информации до перевода даже самой небольшой суммы.
Реквизиты для оказания помощи:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
При этом, Клякса — лишь одна из немногих брошенных котят, которые «едут косяками», по выражению основателей приюта. Все эти малыши либо болеют, либо получили травмы, как и остальные животные, попадающие в «Кляксу».
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