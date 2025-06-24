Екатеринбургский зооприют «Клякса» хлопочет о здоровье чёрной Кляксы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Новый подопечный екатеринбургского зоозащитного приюта «Клякса» стал его тёзкой. Сложно было подыскать более подходящее имя этому чёрному, взъерошенному котёнку. Увы, чтобы малышка прожила под этим именем достаточно долгую жизнь, в её здоровье придётся вложить немало сил и средств.Трёхмесячная Клякса оказалась под опекой приюта в тяжёлом состоянии, вызванном серьёзной травмой. В ветклинике у котёнка диагностировано рассечение нёба, наблюдаются кровянистые выделения из носа. Самостоятельно питаться малышка не может: кормление проводится исключительно через эзофагостому (искусственно установленную трубку в пищевод). Кроме того, у Кляксы отсутствуют мочеиспускание и стул, а большую часть времени она проводит лёжа.УЗИ брюшной полости выявило нарушения в работе желудочно-кишечного тракта: желчный пузырь наполняется, но эвакуация из желудка затруднена. Обнаружив это, ветврачи добавили в схему лечения препараты, стимулирующие перистальтику. Проведённый рентген показал наличие пневмоторакса — скопления воздуха в грудной полости, которое пока не требует хирургического вмешательства, но нуждается в дальнейшем наблюдении.Несмотря на тяжёлое состояние, котёнок держится — за неё борются врачи, волонтёры и неравнодушные горожане. Приют «Клякса» просит помощи в сборе средств на лечение и медикаменты. Также приветствуется любая поддержка — от распространения информации до перевода даже самой небольшой суммы.Реквизиты для оказания помощи:Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),корреспондентский счет№ 30101810145250000411,БИК 044525411,ИНН банка 7702070139,КПП банка 770943002ОКПО 01929672Расчетный счет40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001Благотворительный фонд «Клякса»При этом, Клякса — лишь одна из немногих брошенных котят, которые «едут косяками», по выражению основателей приюта. Все эти малыши либо болеют, либо получили травмы, как и остальные животные, попадающие в «Кляксу».