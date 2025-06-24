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Екатеринбургский зооприют «Клякса» хлопочет о здоровье чёрной Кляксы

20.10 Вторник, 1 июля 2025
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
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Новый подопечный екатеринбургского зоозащитного приюта «Клякса» стал его тёзкой. Сложно было подыскать более подходящее имя этому чёрному, взъерошенному котёнку. Увы, чтобы малышка прожила под этим именем достаточно долгую жизнь, в её здоровье придётся вложить немало сил и средств.

Трёхмесячная Клякса оказалась под опекой приюта в тяжёлом состоянии, вызванном серьёзной травмой. В ветклинике у котёнка диагностировано рассечение нёба, наблюдаются кровянистые выделения из носа. Самостоятельно питаться малышка не может: кормление проводится исключительно через эзофагостому (искусственно установленную трубку в пищевод). Кроме того, у Кляксы отсутствуют мочеиспускание и стул, а большую часть времени она проводит лёжа.

УЗИ брюшной полости выявило нарушения в работе желудочно-кишечного тракта: желчный пузырь наполняется, но эвакуация из желудка затруднена. Обнаружив это, ветврачи добавили в схему лечения препараты, стимулирующие перистальтику. Проведённый рентген показал наличие пневмоторакса — скопления воздуха в грудной полости, которое пока не требует хирургического вмешательства, но нуждается в дальнейшем наблюдении.

Несмотря на тяжёлое состояние, котёнок держится — за неё борются врачи, волонтёры и неравнодушные горожане. Приют «Клякса» просит помощи в сборе средств на лечение и медикаменты. Также приветствуется любая поддержка — от распространения информации до перевода даже самой небольшой суммы.

Реквизиты для оказания помощи:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»

При этом, Клякса — лишь одна из немногих брошенных котят, которые «едут косяками», по выражению основателей приюта. Все эти малыши либо болеют, либо получили травмы, как и остальные животные, попадающие в «Кляксу».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:27 В Екатеринбурге передали в суд дело об убийстве двух женщин 24 года назад
17:10 СМИ сообщают об уходе в отставку главы Верх-Исетского района Екатеринбурга
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12:21 Власти Екатеринбурга предупреждают о перекрытиях в связи с Крестным ходом
12:04 Мэрия Екатеринбурга не стала заключить контракт со срывавшим сроки дорожным подрядчиком
11:11 Екатеринбуржца будут судить за преступления 30-летней давности
10:06 Легкоатлеты из екатеринбургской школы «Юность» завоевали золото
09:38 Нерадивую мать из Кировграда будут судить за истязание собственных детей
09:12 С 1 июля в Свердловской области повышаются тарифы ЖКХ
22:30 Два подростка пострадали в ДТП под Первоуральском
22:05 Не попавшему на «Ласточку» из-за электрошокера новоуральцу выплатят компенсацию
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