Транспортная прокуратура добилась приведения в порядок железнодорожных переездов в Берёзовском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура добилась устранения нарушений на железнодорожных переездах в городе Березовский. Ранее проверка надзорного ведомства выявила, что четыре объекта, находящихся на балансе акционерного общества «Уралпромжелдортранс», эксплуатировались с грубыми нарушениями требований безопасности.В ходе инспекции было установлено отсутствие необходимой горизонтальной разметки, наличие ям на проезжей части, а также повреждение автодорожных знаков. Такие нарушения представляют реальную угрозу для автомобилистов и могут спровоцировать аварийные ситуации.По итогам проверки транспортный прокурор внёс представление в адрес генерального директора эксплуатирующей организации. Также было возбуждено административное дело в отношении ответственного должностного лица. В результате его признали виновным по части 1 статьи 12.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение правил содержания железнодорожных переездов) и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.Благодаря надзорному реагированию на всех четырёх переездах нанесена разметка, обновлены дорожные знаки и проведён ямочный ремонт. Состояние объектов приведено в соответствие с требованиями безопасности движения.