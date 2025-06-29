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В свердловском МЧС предупреждают о сильном дожде и ветре 2 июля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС объявило предупреждение о непогоде на 2 июля. Завтра в регионе ожидаются сильные дожди, град и ветер до 17 метров в секунду.
В связи с этим спасатели напоминают о ключевых мерах безопасности в период плохой погоды.
Так, в МЧС рекомендуют:
– Ограничить работы на улице и отказаться от походов;
– При граде искать укрытие и защищать голову;
– При сильном ветре держаться подальше от лёгких построек, деревьев и ЛЭП.
Водителям советуют пережидать непогоду в безопасном месте – подальше от деревьев и шатких построек.
При ЧП, напомним, нужно звонить напрямую спасателям по номеру «101» или по единому телефону экстренных служб «112».
В связи с этим спасатели напоминают о ключевых мерах безопасности в период плохой погоды.
Так, в МЧС рекомендуют:
– Ограничить работы на улице и отказаться от походов;
– При граде искать укрытие и защищать голову;
– При сильном ветре держаться подальше от лёгких построек, деревьев и ЛЭП.
Водителям советуют пережидать непогоду в безопасном месте – подальше от деревьев и шатких построек.
При ЧП, напомним, нужно звонить напрямую спасателям по номеру «101» или по единому телефону экстренных служб «112».
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