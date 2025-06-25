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Власти Екатеринбурга предупреждают о перекрытиях в связи с Крестным ходом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В середине месяца, в ночь с 16 на 17 июля, в Екатеринбурге пройдёт Крестный ход от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.
В связи с этим событием в городе будут организованы перекрытия, предупреждают в администрации города.
Одно из них будет на улице Царской, от Первомайской до Дзержинского: движение будет закрыто с 00.10 16 июля до 04.00 17 июля. Объезжать перекрытие предлагают по улице Карла Либкнехта.
Также ряд перекрытий ожидается по маршруту Крестного года. С 02.30 до 08.00 17 июля будут закрыты улицы:
– Толмачева (от Первомайской до Ленина);
– Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– Татищева (от Репина до Токарей);
– Токарей (от Татищева до Кирова);
– Бебеля (от Кирова до Готвальда);
– нечётной стороны Халтурина (от Готвальда до Технической);
– Технической (от Бебеля до Решетской);
– Решетской (от Технической до Леваневского);
– Леваневского (от Решетской до дороги в Шувакиш);
– дороги в Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);
– Зелёной (от дороги в Шувакиш до проезда Первого);
– Пышминской (от Зеленой до кольцевой дороги).
В связи с этим событием в городе будут организованы перекрытия, предупреждают в администрации города.
Одно из них будет на улице Царской, от Первомайской до Дзержинского: движение будет закрыто с 00.10 16 июля до 04.00 17 июля. Объезжать перекрытие предлагают по улице Карла Либкнехта.
Также ряд перекрытий ожидается по маршруту Крестного года. С 02.30 до 08.00 17 июля будут закрыты улицы:
– Толмачева (от Первомайской до Ленина);
– Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– Татищева (от Репина до Токарей);
– Токарей (от Татищева до Кирова);
– Бебеля (от Кирова до Готвальда);
– нечётной стороны Халтурина (от Готвальда до Технической);
– Технической (от Бебеля до Решетской);
– Решетской (от Технической до Леваневского);
– Леваневского (от Решетской до дороги в Шувакиш);
– дороги в Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);
– Зелёной (от дороги в Шувакиш до проезда Первого);
– Пышминской (от Зеленой до кольцевой дороги).
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